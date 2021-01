Para celebrar el 30 aniversario del clásico Silence Of The Lambs, Jodie Foster y Anthony Hopkins, protagonistas del filme, tuvieron una especial reunión virtual.

El par participó en la serie de Variety, Actors on Actors, en la que durante una hora estuvieron platicando sobre sus nuevos proyectos. Foster actualmente está trabajando en The Mauritanian, mientras que Hopkins interpreta el personaje principal de The Father.

Y recordando cuando vio por primera vez el guión de Silence Of The Lambs, Anthony Hopkins comentó: “Después de 10 páginas, le hablé a mi agente. Y dije, ‘¿Esta es una oferta real? Quiero saberlo. Esta es la mejor parte que he leído.”

“Estaba naturalmente nervioso, un inglés, un limey como yo, un galés, interpretando a un asesino serial estadounidense”, agregó. “Y recuerdo a Jonathan [Demme, director], cuando la cámara me enfocó, diciendo: ‘Oh Dios mío. Eso es. Hopkins. ¡Eres tan raro!’. Y yo dije: ‘Bueno, gracias’.”

Por su parte, Jodie Foster recordó como fue escuchar a Anthony Hopkins leer el guión por primera vez. “Sentí un escalofrío en la habitación. En cierto modo, fue como si estuviéramos demasiado asustados para hablar entre nosotros después de eso”, comentó.

Te dejamos a continuación el video de la plática que los protagonistas de Silence Of The Lambs tuvieron:

Foto de portada tomada del Facebook de The Silence Of The Lambs.