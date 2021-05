Sigrid, la joven artista oriunda de Noruega nos comparte algo de lo que estuvo grabando como parte de su regreso a la creación de canciones, en este caso hablamos de “Mirror“.

Durante 2020 la cantante estaba trabajando en las canciones y el concepto para su siguiente álbum mientras estaba en Los Ángeles, aunque cuando comenzó la pandemia ella tuvo que regresar a su país natal para mantener la cuarentena y estar cerca de su familia; lugar donde “Mirror” fue pensada por primera vez.

Con el tiempo, la canción terminó convirtiéndose en un gran himno que mezcla el pop y el disco, haciéndolo un tema obligado para escuchar en cuanto se abran las pistas de baile al rededor del mundo. “Los fanáticos van a sentir el sonido del bajo en su pecho”, comenta Sigrid.

De acuerdo a la artista, este tema fue terminado en Dinamarca pero desde el inicio sabia que era lo que quería lograr con esta nueva canción: “Entré al estudio y sabía que quería hacer un gran coro. No soy una artista sin estar en el estudio, escribiendo, y no soy una escritora sin estar en el escenario”.

Junto con el tema llegó un video oficial dirigido por CANADA, casa productora que ya ha trabajo antes con Rosalía y Beck. Sobre el clip, Sigrid dijo lo siguiente: “Queríamos explorar lo conflictivo que puede ser tener diferentes partes de ti compitiendo una contra otra y no trabajando juntas. Y como no puedo quedarme quieta mientras canto, hay mucho baile, yo corriendo, conduciendo, se nota que lo pasé muy bien en el rodaje”.

Fotos: cortesía