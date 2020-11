Shishis Pa La Banda está de regreso con Sincroniza la Trompa, un nuevo show de lip sync organizado por Paty Bacelis y Ana Julia Yeyé. En este duelo inédito en el mundo del stand up, Alejandra Ley, Nicho Peñavera, Ray Contreras, Hugo Blanquet y Teo lucharán por convertirse en el ganador absoluto de la contienda.

Esta no será la primera ocasión en que Paty Bacelis y Ana Julia Yeyé produzcan un show virtual en tiempos de pandemia. Lo que cambia en esta ocasión es el tamaño de producción que acompaña a varios de nuestros standuperos favoritos.

Hablamos con Ana Julia Yeyé con motivo de este show imperdible y días previos a la gran final de Sincroniza la Trompa. La cita es el próximo sábado 14 de noviembre y puedes comprar tus boletos aquí. Hazlo pronto o te arrepentirás.

Marvin: ¿Qué nos puedes decir sobre la gran final de Sincroniza la Trompa?

Ana Julia Yeyé: Es el show más grande que hemos hecho y vaya, va a ser una noche increíble. Nos acompaña Raúl G Meneses, Ray Contrras, Ale Ley, Nicho Peñavera y Teo (de Pepe y Teo). Ellos fueron los finalistas y se están preparando para darlo todo. Alex Fernández será el DJ y claro, la Tía Paty Bacelis y yo estaremos comentando los números de lyp sinc.

M: Durante esta cuarentena, Shishis Pa La Banda ha incursionado en la producción de varios shows en línea. ¿Qué ha sido lo más difícil de este proceso?



AJY: Yo creo que convencer a la banda que hemos ido mejorando. Todos empezamos a ciegas, hacemos stand up y nuestro podcast Shishis Pa La Banda. De pronto tuvimos que meternos a las producción. Hemos ido creciendo y el verdadero reto es hacer que la gente quiera pagar por un show completo y no sólo quedarse en YouTube.

M: Ustedes siempre bromean con las experiencias cercanas ala muerte de Paty Bacelis. ¿Ha ocurrido alguna durante la producción de Sincroniza la Trompa?

*Risas* ¡La tía Paty es la que siempre está dando la vida por mi! Por el momento no nos ha pasado nada. Mis accidentes son del tipo: me tomé una cerveza de más. Por mi parte puedo decir que no he tenido un accidente, no me roto un hueso, no se me ha volteado el coche, no me ha dado cáncer todo bien.

M: Hablando de música para bailar en las fiestas. ¿Cuál es la canción que siempre cantas ya entrada la noche?

AJY: Yo siempre pido “Suavecito” de la Tesorito, ¡es un verdadero clásico! La tía Paty Bacelis es más como de Yuri, creo que su canción es “La Maldita Primavera”.

M: ¿Y el tío Carlos (el esposo de Paty)?

AJY: Ese señor sí quién sabe.. luego saca cada cosa. Lo que sí es que le gusta la música disco y la onda setentera.

M: ¿Por qué no podemos perdernos Sincroniza la Trompa?

AJY: Fácil, por la intriga, el chisme, la jiribilla y tengo que decirte que ni Shakira tiene un show así.