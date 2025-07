Shendra Stucki en El Armadillo

La muestra que se presenta en Armadillo incluye una instalación site-specific, dibujos, collages fotográficos y piezas impresas en gran formato sobre tela. Recién llegué hace siete años parte de una pregunta que no busca resolverse: ¿qué significa llegar, permanecer, transformarse? la obra de Shendra se desarrolla en murales y gráfica en diversos territorios y contextos. Su trabajo mezcla lo corporal y lo industrial, lo íntimo y lo urbano, lo migrante y lo simbólico.

Shendra Stucki, ha exhibido su obra en Italia, Eslovenia, Alemania, República Checa, Honduras y Estados Unidos. Su trabajo combina lo sintético y lo orgánico, lo gráfico y lo corporal, lo íntimo y lo colectivo. Desde 2018 ha vivido en México, donde ha desarrollado una intensa práctica muralista, sumando experiencias comunitarias en distintos estados de la república. Su lenguaje visual, directo y sin ornamento, se conecta con lo emocional, lo espiritual y lo urbano.

“Llegué a México con toda la fuerza de un temblor, y después de tanto movimiento, aún no sé si me quedo o si me voy. Esta expo es parte de esa sacudida.” Shendra Stucki

La inauguración de Recién llegué hace siete años será este jueves 17 de julio, e incluye un brindis con vermut rosado (Dos Canes) y una performance en vivo de Disturbio Swing, personaje cyborg del universo cómic de Alex Za Zá, que conecta con la dimensión emocional, sonora y mutante de la muestra.

Recién llegué hace siete años estará abierta al público del 17 de julio al 30 de agosto, de martes a sábado, de 3:00 p.m. a 10:00 p.m en El Armadillo , Av. Insurgentes Sur 571. Colonia Nápoles, Ciudad de México. Instagram: @elarmadillo · @shendrart_