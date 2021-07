Jack Dylan Grazer, actor que le dio vida a Freddy Freeman en la primera película de Shazam!, ha revelado que su regreso a la secuela ha sido un tipo de redención para él.

En este momento se está grabando la segunda entrega de Shazam!, historia que llegó al DCEU en 2019 y que nos presentó al joven Billy Batson; quien es elegido para llevar el manto de este mágico personaje otorgándole una serie de poderosas habilidades.

Shazam! fury of the gods llegará a los cines hasta 2023, pero se ha confirmado que el cast de la primera entrega regresará y entre estos personajes no podemos olvidar a Jack Dylan Grazer, quien fue la mano derecha de Billy a lo largo de sus primeros pasos como superhéroe.

En una reciente entrevista con el medio NME, el actor reveló que tan emocionado está por volver a esta saga: “Salí del estreno y dije: ‘Ugh, quiero ser Freddy de nuevo, hay tantas cosas que podría haber dicho mejor o hacer más divertidas’.

“Todos nos estamos divirtiendo. Se han añadido muchos elementos interesantes “. También, Grazer aprovechó y dijo que le gustaría intentar interpretar a algún villano en el futuro. “No había interpretado a un tipo malo antes”, dijo. “Siempre juego cosas buenas y vulnerables y eso está muy lejos de lo que realmente soy”, finalizó.

Crédito foto de portada: Instagram Jack Dylan Grazer