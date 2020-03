Antes de editar su aclamado Remind Me Tomorrow (2019), Sharon Van Etten había trabajado en producciones audiovisuales, como música y como actriz. Ahora regresa al mundo del séptimo arte para el soundtrack del nuevo filme de Eliza Hittman. Es un hecho que la artista de Nueva Jersey no sólo es una increíble compositora y letrista, también ha incursionado en la actuación, de hecho, debutó en la serie de Netflix The OA, donde hizo el personaje de Rachel DeGrasso. Este 2020 volverá a las pantallas con la película Never Rarely Sometimes Always de Eliza Hittman, para la que también participa en el soundtrack con la canción Staring At A Mountain, que acaba de estrenar.

Escribí ‘Staring At A Mountain’ por el sentimiento que se queda después de ver la película. No es festiva ni triste, sólo le da permiso a la audiencia de poder convivir con sus emociones.



Escúchalo a continuación:

Never Rarely Sometimes Always es un drama adolescente donde dos primas se ven en la necesidad de salir de su pueblo en Pennsylvania para ir a Nueva York, para que una de ellas tenga un aborto ya que quedó embarazada sin planearlo. El tema no se asemeja a esas canciones synth rock con que Etten nos conquistó el año pasado, pero sí recuerda a sus trabajos anteriores, una balada tranquila y con letras crudas y honestas.

Sharon Van Etten está dentro del reparto del filme pero no aparece en el trailer oficial de la película. Por ahora, de su parte sólo tenemos a Seventeen, su icónico tema, en sonorizando este adelanto. Te lo dejamos a continuación.



Escúchalo también en plataformas digitales.

Never Rarely Sometimes Always se estrenó mundialmente el pasado 14 de enero en el festival de Cine de Sundance.

El mes pasado. Sharon Van Etten estrenó Beaten Down, una canción más oscura de lo que habitualmente le habíamos escuchado y que probablemente marque el camino de sus próximas producciones. Escúchalo aquí.