Sharon Van Etten y la maravilla de estar en una banda

“What do you want for your friends?/ What do you want for your family?/ What do you want for your loved ones?/ Do you believe in compassion for enemies?”... una delicia que interroga, así podemos definir “Something Ain’t Right”, la canción número 7 -la de la suerte- del nuevo disco de Sharon Van Etten, uno en el que proclama que ya tiene una banda.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Y es que la gran escritora de canciones sigue con nosotros, pero ha decidido que su música debía de dar un viraje notable para explorar mares sonoros ignotos para ella… el golfo del folk ahora se antoja lejano y ahora navega en el oceáno del indie rock teniendo a los sintetizadores como brújula.

En Sharon Van Etten &The Attachment Theory la apreciada singer-songwriter no está sola, ahora tiene a Jorge Balbi en la batería, a la bajista -que también compone- Devra Hoff, más la presencia de Teeny Lieberson (procedente de la banda TEEN), que se encarga de varios instrumentos, con los sintes por delante.

En algunas entrevistas, la mujer de New Jersey apuntó que el paso del tiempo no debía se un impedimento para explorar cosas nuevas, todo lo contrario. Y ello es lo que se comprueba desde la inicial “Life Forever”, que está basada en un sintetizador que aporta textura y va marcando que algo de misterio flota alrededor del conjunto de composiciones que ahora entrega.

A continuación, nos topamos con “Afterlive” -uno de los singles de adelanto- y en e quel mejor despliega esa noción de indie rock de media velocidad que gradualmente va cobrando intensidad. Estas dos primeras piezas nos hacen acordar de los mejores momentos de una figura como Kate Bush, pero siempre con una Sharon en plan muy confesional: “Someone inside me saved me/ Made me see the light”.

Se trata de un obra bien concebida y lograda, de la que hay que destacar donde fue que cambió más notorio en su estilo… y ese momento llega con “I Can’t Imagine (Why You Feel Like This)” que para nuestra sorpresa alude a ese sonido tan fiestero de LCD Soundsystem; aquí los sintes son tan efectivos como los de la mismísima Nancy Whang.

El asunto engarza a la perfección con “Somethin’ Ain’t Right”, colmada por el sintetizador y una línea de bajo tan a lo New Order -algo que permea a lo largo del disco-. Además se da tiempo de colar “Same as it ever was”, una frae proveniente del Once In A Lifetime (80) de Talking Heads.

Todo indica que haberlo grabado en el londinense estudio The church incluyó para tender una conexión con música inglesa del pasado y es así como “Southern Life (What It Must Be Like)” nos remite a lo que hacían Siouxie and The Banshees.

Se trata de un cúmulo de referencias y vínculos que detonan la riqueza de la aventura sonora emprendida; Sharon Van Etten decidió robustecer la parte musical y lo logro… se propuso darle mayor densidad y misterio y ello es palpable de principio a fin.

Todos sus incondicionales habrán de acompañarla apasionados, pero no tengo duda de que este álbum habrá de traerle muchísimos seguidores nuevos; se trata de una obra totalmente actual que reconoce y aprovecha lo mejor del pasado. Su experiencia y duende al componer están presentes, mientras ella escucha opiniones externas y consolida todo lo que representa estar en una banda de indie rock.

