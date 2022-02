En este preciso momento hay que destacar la fuerza compositiva de Sharon Van Etten, dada la potencia de un sonido que en “Porta” -su nuevo sencillo- no es tan guitarrero y cobra fuerza a través de los sintetizadores, que trabajó ella misma (y la caja de ritmos), para que luego se sumara Daniel Knowles para agregar más capas de teclado.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Y es entonces cuando las palabras de Sharon Van Etten calan hondo: “Want to hold head up, don’t want to stay down // I want to live my life // But you won’t allow”. ¿Qué se le va a hacer, pues se trata de otra canción oscura provocada por la pandemia?

La artista de 40 años, nacida en Nueva Jersey, contó acerca del origen de “Porta”, una pieza que compuso durante el fatídico 2020 y que es totalmente visceral: “La mayor parte de mi vida adulta he forcejeado con episodios de depresión y ansiedad y mecanismos de afrontamiento. A veces dejo que esos momentos oscuros me superen. Durante este tiempo, me sentí muy disociada. No conectada con mi cuerpo y fuera de control”.

Sharon Van Etten se sentía extraviada y sintió que tenía que buscar a una amiga que la conectará tanto con el pasado como con la vida real y ella fue Stella Cook, quien dirige Base Pilates en North Carolina -de ahí las referencias en el video-; juntas trabajan vía zoom para reponer a la compositora emocional y energéticamente.

Y lo que surgió fue “Porta”, que la también autora de “Seventeen” vincula con la manera de salir de un sitio para nada grato: “En algún lugar de la oscuridad. En algún lugar de mis miedos. Mi mensaje es abordarlos. Incluso cuando es difícil. Incluso cuando duele. Busca ayuda. Busca a una amiga que te ayude a encontrarte a ti misma”.

