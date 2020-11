Sharon Van Etten ha decidido acércanos a la navidad compartiendo su propia versión sobre dos clásicos navideños: “Silent Night” y “Blue Christmas”

La cantante grabó originalmente “Silent Night” en 2018 para el cortometraje de Eric Paschal Johnson, The Letter. Su versión de “Blue Christmas” apareció en un álbum benéfico titulado Do You EAR what I Ear en 2009. Las ganancias del disco se destinaron a la Association to Benefit Children. Ambas pistas ya están disponibles para escuchar en plataformas digitales.

“Las vacaciones están a la vuelta de la esquina, y como siempre llego tarde a la fiesta, pensé en compartir dos canciones navideñas que grabé. Para mí, nada supera el récord navideño de Bob Dylan, pero espero que te traigan alegría”. comentó Sharon Van Etten vía Instagram.

Sharon Van Etten lanzó su último álbum de estudio Remind Me Tomorrow a inicios del 2019. A inicios de este año compartió un nuevo sencillo llamado “Let Go” y se unió a Local Natives para su nueva canción “Lemon”.

El mes pasado, la artista lanzó una nueva canción para el documental Feels Good Man de Arthur Jones llamada “Let Go”. En septiembre, compartió una versión de “Hurt” de Nine Inch Nails para el Mes Nacional de Prevención del Suicidio.