Que no se nos olvide lo importante que resulta la música en nuestras vidas… todo lo que le aporta y la manera en que consigue elevarnos; le debemos amor y respeto y es por ello que decidí tomarme el tiempo suficiente para escribir acerca de We’ve Been Going About This All Wrong, el inefable sexto álbum de la norteamericana Sharon Van Etten.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Se trata de una experiencia excelsa repartida en 10 canciones que apenas rebasan los 39 minutos, pero que se vuelven exquisitos. ¿Qué podría yo decir de un álbum que me tiene atrapado? Prefiero recurrir al francés Joseph Joubert para resumir el asunto: “Pero en lo bello y lo sublime, y en todo cuanto de esto participe, de la manera que sea, escapamos del tiempo y no dependemos de nadie”.

We’ve Been Going About This All Wrong (Jagjaguwar, 2022) nos aparta del tiempo y el espacio como los conocemos y nos expone ante música que raya en el concepto de lo sublime. Y así sucede desde los primeros segundos de “Darkness Fades”, cuando Sharon dice: “It’s been a while since I held you close/ Been a while since we’ve touched/ All the doors close/ I’ve seen the fall”.

He repetido muchas veces “Darkness Fades” y concluyó que la Van Etten ha asimilado de muy buena manera el legado artístico de Radiohead, que se cuela en sus propias maneras sin restarle personalidad; me estoy refiriendo a un proceso de “abstraer” del otro algunos fragmentos sonoros y que se cuelen, conscientemente o no, en otras canciones; es así que en “Come back” y “Darkish” también hay resonancias de Tom Yorke y compañía.

Lo que se dio fue un álbum que resulta como un juicio sumario a ella misma; la pandemia la encerró en una California que le era ajena y con un hijo de 3 años. La encerrona le llevó a valorar su labor como madre, esposa y, por supuesto, como compositora. El contexto era abrumador, pero Sharon sale avante en el veredicto final.

La nativa de New Jersey se desmarcó de las actuales tendencias del mercado y no adelantó ningún sencillo; una vez que apareció el disco todo fue una experiencia inédita en la que priva el drama y la búsqueda de algo de épica. Es así que va de temas centrados en la guitarra al uso de sintetizadores, que nos entregaron la magnífica “Mistakes”, menos apesadumbrada.

En We’ve Been Going About This All Wrong encontramos a una Sharon Van Etten de 41 años que señala que si, que las cosas están oscuras, pero que pudieron ser mucho peores, que la vida sigue y a la postre no dependemos de nadie más para tirar pa´lante -vamos, esa es la responsabilidad de una madre y de una artista-.

Ella ya había dicho también que le interesa mucho la obra de Nick Cave y Portishead, y algo de ello hay en “Headspace” y “Born” -con un piano perfectamente colocado- y un arreglo de cuerda a cargo de Owen Pallett (miembro de Arcade Fire); otra de las joyas del disco.

Cuando se pone acústica nos hace acordar de su admirado Roy Orbison y en algunos pasajes eléctricos comparte maneras con su amiga Angel Olsen. Sharon Van Etten entiende que la vida es de claroscuros, de grandes contrastes, pero que también ofrece sus recompensas… como la música sublime que compone y es por ello que me sorprendo cantando una y otra vez: “Eyes on screen to left of me/ All the clouds are wrapped around your brain”, la frase que abre “Headspace”.

