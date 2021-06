Kevin Feige, presidente de Marvel, ha confirmado que el filme de Shang-Chi and the legend of the ten rings incluirá una pelea entre Abomination y Wong.

Después de que a inicios de semana se estrenara un nuevo tráiler de la película, los fans de Marvel comenzaron a debatir sobre una escena en la que se alcanza a percibir una confrontación entre el que parece ser el nemesis de Hulk y el personaje de Dr. Strange. Situación que finalmente Feige salió a aclarar.

“Algunos fans dijeron ‘éste se ve como un personaje que no habíamos visto en años llamado Abomination, peleando con un personaje que se parece a Wong’. Y puedo decir que la razón por la que se ve así es porque son Abomination y Wong peleando”, le dijo Kevin Feige a Rotten Tomatoes.

Y agregó: “Es divertido que un personaje que no habíamos tenido en pantalla en más de una década, vuelva a aparecer en el MCU. Y, en ese pequeño momento del tráiler, ver a los fans reconocerlo y aceptarlo fue divertido.”

En comparación con sus últimos filmes, Shang-Chi and the legend of the ten rings llegará el próximo 3 de septiembre únicamente en cines, siendo éste el primer gran estreno en pantalla que el MCU tiene desde The new mutants.

Échale un vistazo al tráiler:

Foto de portada vía YouTube.