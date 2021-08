A unos días del estreno de Shang-Chi and the legend of the ten rings, Kevin Feige ha dejado muy en claro que Fu Manchu no aparecerá en el filme.

El personaje fue padre de Shang-Chi en la versión del cómic, sin embargo, ha sido fuertemente tachado como racista y símbolo del estereotipo “yellow peril”. Es por ello que se ha desatado mucha controversia respecto a si tendrá o no aparición en la nueva película, a lo que el jefe de Marvel ya respondió.

En una reciente entrevista con el crítico de cine Raymond Zhou, Kevin Feige confirmó que Fu Manchu no tiene lugar en en el filme: “No es un personaje que poseamos o que alguna vez deseemos poseer. Fue cambiado en los cómics hace muchos, muchos, muchos años”.

“Nunca tuvimos la intención de tenerlo en esta película. Definitivamente, Fu Manchu no está en esta película, no es el padre de Shang-Chi y, nuevamente, ni siquiera es un personaje de Marvel y no lo ha estado durante décadas”, agregó Feige.

Shang-Chi and the legend of the ten rings será estrenada en salas de cine el próximo 3 de septiembre, siendo éste el primer estreno que Marvel realizará de este forma y no en plataformas de streaming desde que inició la pandemia.

Foto de portada tomada del Facebook de Marvel.