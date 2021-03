Shamir compartió un cover de “Dsharpg” de Sharon Van Etten, el cual aparecerá en la edición especial que la cantante lanzará para celebrar los diez años de su segundo álbum de estudio.

Titulada Epic Ten, la nueva edición de aniversario de Epic contará con nuevas versiones de las canciones que lo conforman interpretadas ahora por otros artistas y amigos de Sharon. Además de Shamir, también se ha enlistado a IDLES, Lucinda Williams, Fiona Apple y Big Red Machine, el proyecto colaborativo de Aaron Dessner y Justin Vernon.

Y hablando sobre el cover de Shamir, en una publicación en Instagram, Sharon Van Etten comentó: “Me atrajo la música de Shamir por la inmediata autenticidad y originalidad de su voz y sus opciones de instrumentación.”

“Tantos géneros fundiéndose entre sí, no podía vincularlos y me encantó cada minuto del salvaje viaje. Sin mencionar que su rango vocal es de otro universo y sus arreglos son oscuros y tormentosos”, agregó.

“Reconozco que me cuesta mantenerme al día con la ‘música de hoy’ porque todos se mezclan entre sí y suenan tan homogeneizados que no puedo distinguir uno de otro (incluso si me gusta)”, continuó. “Pero la música de Shamir es realmente original y una fuerza a tener en cuenta en su reinvención de una época en la que crecí con cariño, angustia y soñando.”

Epic Ten será lanzado en todas las plataformas digitales el próximo 16 de abril y simultáneamente se estará transmitiendo un documental sobre la realización de Epic. Al igual que el 16 y 17 de Sharon Van Etten estará realizando un especial concierto.

Toda la información la puedes checar dando click aquí.

Fotos de portada vía Instagram Shamir / Instagram Sharon Van Etten.