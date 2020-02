Shakira y Jennifer Lopez cumplieron su promesa de llevar el poder latino al escenario del Super Bowl LIV con la presentación del medio tiempo. Y nos dieron un show lleno de alegría, baile y ambas brillaron como el oro y plata. Donde los 49’ers alcanzaron a los Jefes de Kansas para dejar en 10 puntos el marcador de la final de la NFL en su primera mitad.



Shakira, quien celebraba su cumpleaños número 43, abrió el show de medio tiempo del partido con un vestuario rojo e interpretó todos sus éxitos uno tras otro. Con “Ojos así” y una danza árabe hizo bailar a toda la tribuna, pero su clímax fue cuando sonó “Suerte” (“Whenever, Wherever“) en donde puso a gritar al público al compás de su cadera.

Poco a poco fue metiendo sonidos latinos hasta que llegó una gran sorpresa. Bad Bunny apareció en el escenario para acompañarla, el puertorriqueño vistió un traje plateado. Sonó “Chantaje” y “Calladita” después la colombiana un poco ya cansada fue alzada por sus bailarinas mientras entonaba “Hips don’t lie” y demostró que sabe tocar la guitarra.

Jennifer López apareció en el escenario dando un show de pole dance, aunque bajaron un poco los ánimos, interpretó “Waiting for to night” y no demoró en aparecer la segunda sorpresa de la noche. Apareció J Balvin para acompañar a J. Lo.

El momento grande del evento y el cierre con broche de oro fue cuando las dos artistas interpretaron el tema “Waka Waka” y se enfrascaron en un duelo de baile en donde el sonido de la salsa llevó los ánimos al cien por ciento. A nosotros nos encantó el show de medio tiempo ¿Y a ustedes?