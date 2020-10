Shackleton hace un año engendró un proyecto llamado Tunes Of Negation junto al teclista Takumi Motokawa y del xilofonista Raphael Meinhart.

Shackleton o Tunes Of Negation inició con una primera referencia hace un año en el sello Cosmo Rhythmatic.

El próximo 26 de noviembre saldrá un nuevo álbum titulado Like The Stars Forever And Ever que será publicado también con Cosmo Rhythmatic

Aquí tienes el adelanto que desde la disquera acompañan con este texto.

“Al intentar equilibrar la sombra con la luz, ‘Like The Stars Forever And Ever’ pasa de momentos sombríos o suaves a la disonancia a través de finales enérgicos. Como siempre, la música de Shackleton parece ceremonial y narrativa, expresando y facilitando a la vez el viaje de todas las entidades dedicadas a la escucha ritual. Se transcribe la fragilidad de la vida y la conciencia de un final inevitable musicalmente en todos sus aspectos discordantes, temerosos y tristes. Sin embargo, esto no hace que el álbum sea un asunto abiertamente sombrío y deprimente. En cada pista, la música termina volando hacia una sensación de disolución enfervorizada. Una representación de un amor cósmico desconcertante en la naturaleza mortal y pasajera de todas las cosas. Re-asimilación de energía hacia nuevas formas”.