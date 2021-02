SG Lewis unió fuerzas con el cantante Nile Rodgers en su nueva canción: “One More“, sencillo que será parte del próximo disco de SG Lewis: Times.

La canción combina un ritmo de baile con estilos de guitarra, bajo y teclado que a menudo se encuentran en una melodía disco. Sobe este sencillo, el cantante dio una declaración: “One More fue la primera canción que escribí para este disco en Los Ángeles, y una que me encaminó hacia la realización de este álbum completo.”

“Trabajar con Nile Rodgers fue una experiencia que permanecerá conmigo por el resto de mi vida. Tener a alguien que ha influido no solo en este álbum, sino en toda mi carrera tocando esta canción es alucinante “.

Por su cuenta, Nile Rodgers tuiteo lo siguiente: “Las canciones de SG Lewis son las cosas más mágicas de mi vida. Podemos crear algo a partir de nada más que una idea que nos golpea en un nano segundo. Esta canción fue un placer hacerla contigo hermano y lo digo desde el corazón.”

El nuevo disco del artista se estrenará el 19 de febrero a través de EMI. Además de “One More”, el productor también lanzó la canción principal del álbum, “Feed The Fire”, “Chemicals” e “Impact”, que presenta junto con Robyn y Channel Tres.

Crédito foto de portada: Instagram SG Lewis