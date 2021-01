El protagonista de Sex Education, Asa Butterfield, reveló nuevos detalles de la tan esperada temporada tres de la serie, confirmando que habrá un salto en el tiempo.

En una reciente entrevista que tuvo con The Guardian, el actor dijo que su personaje, Otis Milburn, ya ha crecido un poco en esta nueva temporada. “Hay un pequeño salto en el tiempo desde el suspenso de la segunda temporada”, comentó.

“Otis está de vuelta en la escuela pero tiene cosas diferentes en su plato. Ha crecido un poco y se ha vuelto un poco más atrevido”, dijo Asa. “Ha sido divertido retratar su nuevo carisma. Pero, no te preocupes, todavía es trágicamente incómodo.”

Otro de los detalles que Asa Butterfield nos adelantó de Sex Education 3 es que ahora Otis llevará vello facial, confirmando que ha tenido que estar usando un bigote falso: “Fuimos fotografiados por paparazzis mientras filmamos y la gente se ha vuelto loca porque Otis tiene bigote.”

Y explicó: “Puedo revelar exclusivamente que no es real. Es una táctica. Y afortunadamente no dura toda la temporada. No creo que nadie pueda soportar mirar esa cosa por mucho tiempo.”

La temporada tres de Sex Education inició sus filmaciones el pasado mes de septiembre luego de que tuviera que ser postergadas debido a la pandemia de COVID-19, originalmente se tenía planeado iniciaran en mayo de 2020.

La fecha de estreno aún no ha sido confirmada pero se espera que sea ya muy pronto.

Créditos foto de portada: Netflix.