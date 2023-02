Seth Rogen sobre el MCU: “está todo orientado hacia los niños”

Como productor de The boys, la serie de Amazon Prime Video, Seth Rogen se ha visto en la obligación de al menos entender un poco de qué va el mundo de los superhéroes, específicamente de Marvel. Si bien el actor está consciente de la importancia del MCU, en una reciente entrevista confesó que “a su gusto personal”, está demasiado “orientado” a los niños.

“Creo que Kevin Feige es un tipo brillante, y creo que muchos de los cineastas que ha contratado para hacer estas películas son grandes cineastas. Pero como alguien que no tiene hijos… Está [todo] orientado hacia los niños, ¿sabes? Hay momentos en los que me olvidaré. Veré una de estas cosas, como un adulto sin hijos, y diré: ‘oh, esto no es para mí'”, explicó Seth Rogen.

Una de las razones por las que Rogen quiso que su compañía de producción lanzara The boys es que se dio cuenta de que los adultos no tenían películas o programas de cómics con una perspectiva más madura y adulta. Según señaló, esto no lo ha tomado como un tipo de competencia contra Marvel, por el contrario, tiene muy presente que la franquicia fue una gran ayuda para que la serie naciera.

“A decir verdad, sin Marvel, The boys no existirían ni serían interesantes. Soy consciente de eso. Creo que si sólo fuera Marvel [en el mercado], sería malo. Pero creo que no lo es, claramente. Un ejemplo que siempre cito es que hubo un momento en la historia en el que un grupo de cineastas habrían estado sentados y diciendo: ‘¿crees que alguna vez volveremos a hacer una película que no sea un western? ¡Todo es un western! Los westerns dominan las jodidas películas. Si no tiene un sombrero, una pistola y un carruaje, la gente ya no va a ir a verlo’”, agregó.

“La situación, lamentablemente, es que ahora tenemos dos campos separados: hay entretenimiento audiovisual mundial y hay cine. Todavía se superponen de vez en cuando, pero eso se está volviendo cada vez más raro. Y me temo que el dominio financiero de uno se está utilizando para marginar e incluso menospreciar la existencia del otro”, concluyó Seth Rogen.

La cuarta temporada de The boys se estrenará a finales de este año. Además, se espera que pronto llegue un spin-off.