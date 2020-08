Desde 2011 todos nos quedamos esperando la secuela de Pineapple Express. Ésta nunca llegó y recientemente Seth Rogen habló sobre el por qué esta segunda parte nunca logró llevarse a cabo.

En una entrevista que Rogen tuvo con Howard Stern, reveló que él cree que esto fue por restricciones presupuestarias:

Tratamos de hacer una y gracias al corte de Sony, y de hecho puedes encontrar el correo electrónico cuando Sony decide matar la película y no realizarla. Era algo a lo que estábamos muy abiertos hace algunos años, pero a Sony no le interesaba tanto. Yo creo que probablemente queríamos mucho dinero. Estudios… no les gusta regalar dinero. Cosa rara.