Sesión Vermú 12 en el CCEmx

Lxs escritorxs Paulina Flores y Daniel Saldaña conversarán sobre el  amor y la muerte, dos de los temas más universales y potentes de la literatura. Más DJ Basuritas en los viniles.

Sesiones Vermú es un encuentro en el Centro Cultural de España en México, CCEmx en el que se exploran diferentes temas a través de un conversatorio literario entre una autora española y una autora mexicana, con la presencia de un Dj de vinilos y por supuesto con una copa de vino fortificado mejor conocido como Vermú.

Lxs escritorxs Paulina Flores y Daniel Saldaña conversarán en un diálogo abierto, cercano y reflexivo, para generar nuevas miradas y preguntas en torno a la condición humana en torno al amor y la muerte.

Esta charla se complementa con un set de viniles por Basuritas, un dj que mezcla rarezas musicales, joyas olvidadas y sonidos experimentales. La selección musical estará inspirada en los temas tratados durante el conversatorio, ampliando la experiencia desde la literatura hacia la música.

Paulina Flores (Cl) ha publicado el conjunto de relatos Qué vergüenza (Seix Barral, 2016) y la novela Isla Decepción (Seix Barral, 2021), ambos traducidos a varios idiomas. La próxima vez que te vea, te mato (2025) fue publicada por la editorial Anagrama.

Daniel Saldaña París (Mx) autor del libro de poemas La máquina autobiográfica (2012) y de las novelas En medio de extrañas víctimas (2013), El nervio principal (2018), y El baile y el incendio , así como del libro de ensayos Aviones sobrevolando un monstruo (2021).

Basuritas. Basuritas es Julián Huerta, músico, Dj, selector, realizador de grabaciones de campo de música popular e investigador de la música mexicana. Su trabajo indaga en discos antiguos, grabaciones sonoras, búsquedas en tianguis y desde hace tres años comenzó el proyecto de «Ricos Discos. Que viva la música», que consiste en un antiguo puesto de tacos que transformó en puesto de discos a pie de calle en la colonia doctores. Recientemente se pueden escuchar sus grabaciones en el museo de antropología para la exposición permanente de fiesta y textiles.

Sesiones Vermú 12 será el sábado, 30 de agosto a las 12:00, República de Guatemala 18, Centro Histórico, CDMX.

Oscar G. Hernández

Hurgando y exhibiendo la médula de la narrativa gráfica, venga de dónde venga, sigue creyendo que lo único que salva a este pinche mundo pandémico es la cultura y el arte; el amor qué. Entre otras cosas, escribe sobre dibujos que hablan y mucho más. oscarghx@marvin.com.mx

