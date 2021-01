Serj Tankian, líder de System Of a Down y Tom Morello, líder de Rage Against The Machine se han unido para hacer un cover de “Natural’s Not in It” de Gang of Four; para conmemorar lo que habría sido el cumpleaños número 65 del fallecido líder Andy Gill.

Andy Gill falleció de una enfermedad respiratoria que no fue especificada en febrero de 2020. Su esposa, la escritora Catherine Mayer; afirmó más tarde que existía una “posibilidad real” de que pudiera haber sufrido un coronavirus no diagnosticado y que eso haya provocado su muerte.

Esta versión de Serj Tankian y Tom Morello es el sencillo principal del próximo álbum tributo al músico, The Problem of Leisure: A Celebration of Andy Gill and Gang of Four, y llegara después del 1 de enero, fecha donde hubiera sido el cumpleaños numero 65 del artista.

“Andy Gill fue uno de los pocos artistas en la historia que cambiaron la forma en que se tocan las guitarras, Gang of Four fue simplemente incendiario y completamente innovador con la interpretación desafiante; desconcertante y sublime de Andy a la vanguardia”, dijo Tom Morello al medio Spin.

“Su deconstruido sonido antihéroe de guitarra y su feroz intelecto poético radical fueron muy influyentes para mí” concluyó Tom Morello. De igual forma, The Problem of Leisure: A Celebration of Andy Gill and Gang of Four el cual es una celebración para Andy Gill llegará en mayo.

Foto tomada del Instagram de System Of a Down/ Tom Morello / Gang Of Four