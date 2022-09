Apenas el año pasado tuvimos muy presente a Serj Tankian, quien fuera líder de System of a Down, pues editó Elasticity y se avocó a desarrollar impresionantes videos que dan cuenta de su imaginería y de su búsqueda estética, pero también es bien sabido que no para de trabajar.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Es así que dio a conocer que tiene listo un nuevo álbum al que tituló Perplex Cities y que tiene como rasgo característico que prueba con un registro sonoro diferente a lo que le hemos escuchado y que el propio Tankian explica: “Todas las canciones de Perplex Cities tienen un sonido completamente diferente a lo que he hecho antes. Más electrónico, sutil y profundo en cuanto a sus capas de presentación. Perplex Cities emite un aura que es única…”.

Como avance ha puesto por delante a “Pop Imperialism”, que precisamente concentra lo antes expuesto por un músico que tiene reiterados encargos para componer para películas y que además ha incursionado en el mundo de la poesía.

Perplex Cities tiene como fecha de aparición el próximo 21 de octubre vía Serjical Strike, Serj Tankian adelantó también que recurrirá a la tecnología para irlo presentando por partes. Cada una de las cinco canciones que lo conforma será lanzada a través de la plataforma Arloopa, una aplicación gratuita de realidad aumentada.

De esta manera Serj podrá casi literalmente aparecer delante de sus seguidores… algo que le resulta muy atrayente: “Me encanta la idea de aparecer en la sala con alguien escuchando mi música. Es íntimo, divertido y diferente”.

Los temas que conforman Perplex Cities son:

“Pop Imperialism”

“The Race”

“I Spoke Up”

“Rumi Loves His Cars”

“Forgive Me Father”

