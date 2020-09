¿Cuántos de nosotros no seguimos siendo fan de las caricaturas? Y es que indudablemente, cualquier programa animado (o al menos la mayoría) siempre está lleno de aventuras, risas e incluso momentos de tensión y la combinación de todo eso protagonizado por ciertos personajes característicos (como pasa en las caricaturas), lo hace aún mejor pues además son programas aptos para todo público…o eso creemos.

Pero en realidad esto no es siempre es así, pues hay caricaturas aptas solo para un público mayor y si no me crees hoy te diré algunas series animadas dirigidas a un público adulto.

Big Mouth

Creada por Nick Kroll, Andrew Goldberg, Jennifer Flackett y Mark Levin, “Bigh Mouth” es una serie animada que sigue a un grupo de amigos que conversan sobre las desventuras de la pubertad y sobre las experiencias de la vida real de los adolescentes en los suburbios de la ciudad de Nueva York.

Esta seria trata abiertamente de temas de sexualidad, política y cultura, por lo que se hace una serie dedicada para adultos. Esta serie está disponible en Netflix

(Des)encanto

Creada por el genio detrás de “Los Simpson” y “Futurama”, “(Des)encanto”, se estrenó en Netflix en 2018, y nos muestra una historia ambientada en Utopía, acerca de un reino fantástico medieval en el que reside Bean, una princesa problemática, rebelde y alcohólica.

Rick y Morty

Esta serie, que comenzó como un corto animado de parodia a “Back to the Future”, se convirtió en una exitosa serie llena de sarcasmo y humor negro, en donde Rick y su nieto Morty se aventuran a diversas aventuras gracias a los experimentos científicos de Rick.

The Midnight Gospel

“The Midnight Gospel” es una serie creada por Pendleton War y el comediante Duncan Trussell en donde un podcaster llamado Clancy se aventura de manera muy psicodélica al espacio por medio de un simulador de multiuniversos.

En cada capítulo, Clancy, toca temas profundos, invitando al espectador a la reflexión.

Bob’s Burguers

Esta sitcom animada, creada por Loren Bouchard, nos muestra la historia de la familia Belcher, quienes son dueños de un restaurante de hamburguesas y quienes constantemente se encuentran en la lucha por hacer que su negocio funcione y a su vez, en su relación familiar.

Esta serie cuenta con dos Emmys a mejor programa animado.

Bojack Horseman

“Bojack Horseman”, creada por Raphael Bob-Waksberg y estrenada en el año 2014, es una historia de ficción, narrada por un caballo antropomorfo, que, en los años 90, fue una estrella de Hollywood y quien ahora busca volver a situarse bajo el foco mediático, debatiéndose entre el bien y el mal, cometiendo acciones bastante egoístas.

Shin-Chan

“Shin-Chan”, es una serie escrita e ilustrada por Yoshito Usui, quien nos cuenta la historia de Shin-chai, un niño de 5 años travieso e irreverente.

Sus emisiones comenzaron en 1992 y fue catalogada como una seria de animación dirigida a un público adulto, pues en la serie se critica la educación que se le da a los niños y niñas

La Familia del Barrio

Creada por Tejo Lebrija y Arturo Navarro para MTV, “La Familia del Barrio”, es una serie mexicana animada, que, con un humor negro, satiriza todo lo que hay alrededor de la sociedad y cultura mexicana.