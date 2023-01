Sergio Arau: “Rockotitlán definió la identidad del rock mexicano”

Es una leyenda indudablemente, en su persona se conjugan 50 años de historia de rock mexicano y le gusta definirse como un artista indisciplinario. A finales de 2022 lanzó, luego de cinco años, Tocada y fuga, placa que retrata muy bien su irreverente y desmadroso acercamiento a la cultura popular, aproximación que no es una novedad, sino la constatación de una postura que se ha mantenido honesta e inamovible a lo largo del tiempo. A propósito de la aparición de ese álbum y de valores aparentemente perdidos como honestidad, independencia y libertad, sostuvimos esta charla con el guitarrista-compositor-pintor-cineasta Sergio Arau.

TXT:: David Cortés

Al escuchar Tocada y fuga se advierte que te divertiste de manera impresionante. Es un disco montado sobre obras clásicas a las que has rockeado, cumbiado; pero, ¿qué quisiste hacer?

Hace muchos años, en los noventa, Yareli [su esposa] y yo fuimos a presentar un corto experimental en Tijuana a un lugar llamado Smirna, un antro bastante heavy y allí básicamente se toca música regional. De repente, en las bocinas comenzó a sonar el “Bolero” de Ravel, pero se llamaba “Ladies bar” y lo tocaban Los Barón de Apodaca. Esa idea me quedó resonando porque yo siempre había jugado con la idea de “Pozole mío”. Entonces en 2000 hice los primeros demos, pero se quedaron allí. En la cuarentena contacté a un cuate con un estudio casero y trabajábamos sólo los martes durante cuatro o cinco horas. Ese espacio entre sesión y sesión me daba espacio de deconstruir, reescribir y pensar en otros arreglos. Hay canciones que empezaron como música peruana y terminaron en ska, siento que fue una revaloración del tiempo; los músicos siempre grabamos contra reloj porque los estudios son caros y esta vez tuve el chance de jugar, de pensar, esa es la razón de dónde viene todo esto. A partir de que lo empezamos a tocar en directo se volvió una barrock ópera.

Estamos hablando de 21 años de su concepción a su lanzamiento. Es un largo tiempo en el cual también te dedicaste a la pintura, ¿por qué ese ir y venir del cine, a la pintura, al rock y viceversa?

Una de las cosas que me ha hecho ser un artista indisciplinario es que me aburro mucho. Cuando estoy pintando me muero de ganas de tocar y cuando estoy tocando me muero de ganas de pintar, hay tres proyectos de cine que me han costado mucho trabajo, pero eso me hace como irme de un lugar a otro y por eso no tengo tantos discos, soy totalmente independiente, lamentablemente en la independencia también faltan recursos, el disco de Los Heavy Mex [2017] lo grabé en dos días. ¿Por que la pintura? Es algo que hago desde toda la vida, desde el kínder ya dibujaba mapas y a los héroes de la independencia.

En el disco participan cantantes como José Fors, Andrea Echeverri, Javier Burruchaga, José Fors, Piro Pendas, entre otros, ¿cómo hiciste la selección de las voces?

A mí lo del marketing me molesta mucho, porque no me interesa sólo vender, así que invité a mis cuates. Yo soy fan de Burruchaga, gracias a la tecnología él grabó en Madrid y yo en Los Angeles. Lo mismo me pasó con Fors; con quienes sí grabé en vivo fue con Rubén Albarrán, Camilo Lara y Lino Nava. Básicamente son mis cuates. Pero deja te digo por qué odio el marketing… siempre te dicen: “Como artista saca lo que eres, haz lo que piensas, saca lo tuyo”; pero por otro lado te dicen: “A este millón de gentes les gusta esto, mejor haz esto”. Ahí valió madre eso.

Pero participaste en el Rock en tu Idioma Sinfónico, un proyecto que básicamente es marketing. ¿Cuál es tu sentir ante esto?

Allí se juntaron varias cosas. Yo estuve en el segundo volumen y fue muy divertido para mí porque me encontré a todos mis cuates, a todos los que veía antes en Rockotitlán. Pero siento que entre más competencia hay prefieren irse a lo seguro. No es que no quiera que me oigan, pero siento que como artista tienes que arriesgarte y esto que hice en Tocada y fuga. Es rarísimo, no tengo una compañía detrás, todo lo hago yo, mi esposa y mi hija me ayudan y así. Ora sí que en la independencia puedo hacer lo que se me hinchen los huevos, yo hablo de lo que quiero hablar, punto.

Tocada y fuga es un homenaje indirecto a la cultura popular…

Definitivamente, tienes toda la razón, es un homenaje a la cultura popular, es bajarle de huevos a la música clásica, quitarle lo solemne; pero de eso se trata desde Botellita de Jerez, de hablar de lo que es la cultura popular. El art naco es eso, es tomarla y presentarla como algo que no es tan popular, pero es un juego de ironía.

Hay muchas citas: “In a gadda da vida”, canciones de The Beatles, “La bala”; en “Sobre las solas/Mariachi” haces un monólogo que me recordó “El brindis del bohemio”…

Es un poco eso, pero también en el rollo grupero a cada rato hay monólogos. Hay muchas canciones de la onda grupera con un tono muy dramático, y pues de allí salió “Sobre las solas”, que está montada sobre el vals de Juventino Rosas porque tenía que meter un compositor mexicano. Además, la historia que cuento en el show es que en Europa se hizo famosísimo ese vals y todo mundo creía que era Strauss, porque era como el Luis Miguel de Europa.

Hay otra canción que es “Carmen de cañón”. Esa letra tiene una intención completamente lúdica, pero dados los tiempos medio agitados que se viven, ¿no crees que las féminas la tomen por otro lado?

No, en el concierto esa la canta Yareli y nos aventamos una discusión, yo cuento que eso es lo que a mí me contó Bizet, el autor, quien estaba en un piano bar quejándose de que su mujer lo controlaba; entonces ella me dice, pues yo tengo otros datos y de allí comienza a cantar la canción. Es todo un show, de hecho creo que en vivo está teniendo muchos adeptos esa canción por eso, no la leen como en contra sino como a favor de las mujeres.

Por las referencias que has hecho a la presentación en vivo, me parece que esto funciona muy bien en directo, es como un vodevil. ¿Se trata de un solo set set o también interpretas otras de tus canciones?

Por ahora sólo hice una versión barroca de “Alármala de tos” y cuando quieren otra nos la echamos con una orquesta de cámara. En el Vive Latino sí vamos a tener la Orquesta de Cámara en vivo con nosotros.

Sergio, estuviste en Avándaro, formaste parte de La Ley de Herodes, quien tocó fuera de programa. Viviste la cola de ese esplendor, te tocó el repunte del 85 con Botellita de Jerez. En 2023 hablamos de 50 años de historia del rock mexicano que te han tocado vivir, ¿estás contento con lo logrado por la escena rockera?

Lo que pasa es que los parámetros han cambiado mucho, siento que hubo un cambio muy fuerte en el 83 cuando comenzamos con Botellita; luego, en 85, cuando comenzamos Rockotitlán, se había generado un movimiento de rock mexicano muy fuerte y definido, pero la industria le echó los ojos e hizo Rock en tu Idioma. La entrada de la industria con esa fuerza cambió el sentido de las cosas, pero eso es global, ya ni quejarse. Sin embargo, a pesar de todo hay una escena de un rock que es más honesta y cuyo fin no es sólo vender más discos o tocadas, no es sólo la lana y la fama, son otros grupos y creo que eso continúa. Hay un grupo que se llama Nunca Jamás que me encanta, otro de Aguascalientes que se llama La Santísima Voladora. Ampersan… Hay una parte que sí me encanta, hay otra que nada más está repitiendo los modelos del capitalismo.

Lo de los duetos… la verdad, te lo juro, lo hice porque se me antojó mucho invitar a mis amigos, porque no quería cantar todo, pero sí hay una intención diferente que se siente. A lo mejor voy a ser muy arrogante, pero siento que en Rockotitlán esos primeros cinco años que los dueños éramos los de Botellita de Jerez, ahí se definió la identidad del rock mexicano. Oye a Maldita, a Fobia: nuestras músicas son muy diferentes, nuestras letras son muy diferentes; sin embargo se sienten mexicanas.

Pudiste haber hecho un disco de refritos de tus viejas canciones y llamar a tus amigos a cantarlas, pero te arriesgaste con un disco divertido, irreverente, lúdico…

Aunque ahora no sé a donde voy a subir las canciones, estoy muy peleado con las plataformas porque nos tratan muy mal. A mí el algoritmo no me ayuda en nada y siento que es un abuso lo que hacen con los músicos, pero quien quiera oírlo puede ir a Bandcamp. Aunque es una plataforma menos conocida allí sí te respetan mucho, se siente la diferencia.