Serge Pizzorno ha hablado sobre lo difícil que fue tener que despedir a Tom Meighan de Kasabian, tras las acusaciones de violencia doméstica que hubo en su contra.

En 2020 la agrupación atravesó por un momento bastante complicado, cuando su vocalista Tom Meighan enfrentó un juicio por violentar físicamente a su esposa Vikki Ager. La lamentable situación llevó a los demás integrantes de Kasabian a tomar la decisión de expulsar a Meighan de su alineación.

A dos años del suceso, Serge Pizzorno ha abordado públicamente el tema durante una entrevista con The Guardián. “El verano en el que Tom se fue, fue absolutamente devastador. Se sintió como salir de casa, volver y verla quemada, caminar entre las cenizas, ver fotografías y artefactos antiguos y recoger y examinar cosas de la destrucción. Fue un tiempo intenso”, comentó.

Vía Facebook Kasabian

Asimismo, el músico habló sobre la terrible respuesta que tuvieron algunos fans ante la salida de Tom Meighan: “Siempre me sorprende lo fuertes que son las opiniones de las personas cuando no saben nada sobre la verdad real. Hay mucho más. ¿Quién en su sano juicio despediría a un frontman si no hubiera una causa? A lo largo de los años, ha habido algunos momentos difíciles. No quiero entrar en ellos porque siento que ese es el negocio de la banda”.

Por último, Serge Pizzorno aseguró que no ha hablado con Meighan desde la reunión que tuvieron tras el juicio, en el que fue sentenciado a 200 horas de servicio comunitario. Actualmente Kasabian está por lanzar un nuevo álbum de estudio titulado The alchemist’s euphoria, mientras que Tom Meighan ya prepara su debut solista.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.

