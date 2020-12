Cuando la Selección mexicana de Futbol fue dirigida por el mal recordado Juan Carlos Osorio se puso de moda el término resiliente. La palabra resiliencia se refiere a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada. Con eso en mente, Sepultura es uno de los más claros ejemplos que hay en el Metal de una banda resiliente. No solo se adaptaron a la pérdida de Max Cavalera, y años después también de Igor Cavalera, quienes para muchos eran el alma de la banda, sino que han debido aguantar insultos, desprecios y el constante bombardeo mediático que implica la eterna pregunta: ¿habrá reunión algún día con los hermanos Cavalera?

TXT:: Luis Jasso

Ahora bien, eso no significa que se trate de victimizarlos. Desde la salida de Max, la banda ha grabado nueve discos, tres más que los que salieron con el guitarrista/cantante de las rastas. Eso es sin contar los discos en vivo, como el Metal Veins – Alive In Rock In Rio, del 2014. Y justamente es la combinación de esos dos referentes míticos de Brasil lo que detonó esta nota: Sepultura regresará a Rock In Río en 2021 pero será una velada especial. Van a tocar un set con la Orquesta Sinfónica Brasileira, la más importante de ese país.

En 2013, Sepultura había trabajado con el grupo francés de percusiones Les Tambours de Bronx e incluso grabaron un disco en vivo sobre aquella experiencia, pero esto será muy diferente. Si bien no se sabe qué canciones van a tocar, excepto por el tema Ludwig Van, que grabaron para el disco A-Lex, de 2009, lo intrigante es saber como funcionará la mezcla entre su Thrash-Death y una orquesta con oboes, arpas, flautas y violines.

Al respecto, Andreas Kisser comentó lo siguiente: “Estamos muy contentos y nos sentimos honrados de volver a participar en Rock In Rio, en el día dedicado al metal y en esta ocasión con la Orquesta Sinfónica de Brasil, la más grande del país y también la más poderosa. Tendremos un set realmente especial que combinará canciones de Sepultura especialmente arregladas y temas de compositores clásicos, también especialmente arreglados. Tocaremos también la canción ‘Ludwig Van’ que grabamos en el disco A-Lex. Será una fantástica oportunidad de hacer un concierto muy especial en Rock in Rio así que esperamos verlo a todos ahí”.

Resliencia. Sepultura sobrevive porque tiene el corazón en el lugar correcto, y a estas alturas del partido, 34 años después de haber lanzado su primer disco, se pueden dar el lujo de estos experimentos. Enhorabuena para ellos.

Foto por Marcos Hermes.