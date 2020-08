Desde las plataformas de streaming hasta las grandes pantallas de cine, septiembre llega con el estreno de varias películas y series.

Títulos como “Tenet” de Christopher Nolan, Elona Holmes protagonizada por Millie Bobby Brown y Trolls 2: World Tour, son apenas una probadita de lo que se estrena este mes. Así que aquí te dejamos una lista de series y películas que puedes disfrutar a partir del mes de septiembre

Netflix

Series originales

Las cronicas del taco – 15 de septiembre

Baby 3, temporada final – 16 de septiembre

Películas originales

Lejos – 4 de septiembre

Pienso en el final – 4 de septiembre

The pos: los oscuros secretos del pentágono – 8 de septiembre

Casi duquesa – 11 de septiembre

El diablo a todas horas – 16 de septiembre

El practicante – 16 de septiembre

Ratched – 18de septiembre

Elona Holmes – 23 de septiembre

HBO

Series originales

Vida perfecta – 4 de septiembre

The third day – 14 de septiembre

We are who we are – 14 de septiembre

Patria – 27 de septiembre

Cine

Avalancha: Desastre en la montaña – 3 de septiembre

Los nuevos mutantes – 3 de septiembre

Tenet – 10 de septiembre

Trollos 2: World tour – 24 de septiembre

Invasión: El fin de los tiempos – 24 septiembre

Break the silence: The movie – 24 de septiembre

Así que aquí lo tienes, prepara la botana y anímate a disfrutar de estos estrenos.