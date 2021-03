2019 marcó una pauta dentro del ámbito musical urbano para Daniel Orozco Espino, mejor conocido como Seor Amor, pues el regiomontano (que también pertenece a la agrupación XANGE) no paró de sacar singles dedicados al desamor sobre beats propios del trap. Sin embargo, hoy día está llevando su música a otro nivel.

TXT:: Daniela Elbahara

¿Cómo describirías tu música a un first time listener?

No me sienta bien eso de ponerme etiquetas; supongo que la de R&B me va bien.

Después de escuchar los temas como “Loco” y “Ninna Nanna” encuentro que hay tonos jazzy, cantas como en balada y rapeas.

Es algo que muchos raperos y cantantes están haciendo. Podría decir que esto me distingue porque al cantar rapeando puedo generar muchísimas posibilidades, abarcar más terreno.

Hablas de drogas y modelos de Instagram, como cualquier otro trapper, ¿vives esa vida?

Hablo de drogas porque han sido parte de mi vida. Así como me han hecho daño me han ayudado en mi proceso creativo, aunque no estoy a favor de que sean tomadas a la ligera. Abogo por un uso responsable, por no subestimar la loquera. Sobre lo otro, pues malos gustos no tengo, pero no he terminado bien.

En 2019 estuviste sacando singles casi mensualmente. ¿Piensas editar pronto un álbum completo?

2019 fue un año activo debido a que no había pandemia. Me planteé bien la música que quería hacer y le puse ganas a los visuales. Sobre el álbum, no lo sé, tal vez en 2022.

Quizá lo tuyo sea trap emo, pero, ¿has pensado qué pasaría si fueras feliz en el amor?, ¿cómo cambiará tu música?

No creo que la felicidad se base enteramente en el amor. Éste es una herramienta de apoyo para afrontar la adversidad que encuentras en todos lados. En realidad prefiero el desamor. Al hacer música entro en un personaje que sufre porque, al final, todos sentimos dolor.

“Espera” es un slow trap con cadencia que me recuerda un poco a José José. Ahí hablas de haber perdido a una mujer por la música.

Sí, esa canción viene de “La nave del olvido”. José José es uno de mis artistas favoritos y ha sido una gran influencia para mí, junto a Juan Gabriel y otros más. Sobre la chica en cuestión, prefiero no darle importancia.

¿Con quiénes colaboras en “Legend”?

Ese tema salió un día en la terraza de mi casa. Echando unas caguamas con Jona MS y Always Broken contactamos a Zeo. Nos dio quebrada de caerle y montamos ese tema que a mucha gente le gustó. El resultado de una tarde de amigos y cerveza.

Cuéntame sobre Tonnie Rico.

Pues más que la música que hemos hecho, que en realidad no ha sido mucha, tenemos una relación de amistad muy cool, hemos compartido tarima, vicios y muchas risas; es un gran amigo el Antonio.

Sobre el tema “Tranquilo”, ¿significa que ya te calmaste?

“Tranquilo” me representa. Es muy personal, ya que fue una forma de decirme a mí mismo: “tranqui, todo lo que buscas lo lograrás a su tiempo. Esto no es una carrera, no es una competencia. La paciencia, la constancia, tu esfuerzo y talento te darán todo a su tiempo. Disfruta el proceso”.

Tu música más reciente tiene notas de reguetón y techno (“El fin”, “Recaída”).

Hacer esos dos temas me abrió el panorama en cuanto a las posibilidades que puede tener la música. Aparte, el trabajo en los beats de KMXXN es sublime.

¿Qué sigue para Seor en el 2021?

Música, música y más música. La oportunidad de llegar a más corazones con esto que amo y me apasiona.