Sen Senra convoca a Ed Maverick para hacer más grande a “Ya no te hago falta”

Las buenas canciones se filtran en nuestras mentes… encuentran su sitio y van aflorando, sin que nos demos cuenta ya estamos de nuevo sobre ellas: y puede ser tan sólo mediante dos versos: “No hace falta/ Ya que me me lo cuentes”. El gallego Sen Senra tiene en “Ya no te hago falta”, una canción de truene incombustible y crece y crece.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

La canción apareció en el álbum Sensaciones, que data del 2019 y ahora regresa a través de una nueva versión en compañía de Ed Maverick, que mucho sabe de hacerle al crooner emo en torno a canciones de desamor y quiebre.

“No ves que voy dando tumbos/ Persiguiendo tu calor y tú no dijiste nada/ Que esa mierda envenenaba/ Que ibas a cortar mis alas y después hacer borrón”se escucha en un dueto que pretenden conectar a un público de similar edad, pero de ambas orillas del Atlántico.

“Ya no te hago falta” es una especie de himno generacional que ya es disco de platino en su versión original, pero que sigue evolucionando ahora dejando que sean el par de voces y la escasa instrumentación las que conduzcan la experiencia.

Es así como Sen Senra sigue cultivando su relación con el público mexicano, aún cuando no suena en medios formales y se atiende mayormente a las redes sociales (especialmente tik-tok, que lo ha hecho viral en 20 países) y plataformas… una forma de trabajo que le sirve para llegar el Auditorio Nacional.

Por lo pronto, la pareja se da vuelo a través del azote: “No hace falta/Que me enseñes los dientes/ Si ya no te hace gracia y no quieres más de mi corazón”.

