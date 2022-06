A los 26 años, Sen Senra en un artista con una tremenda expansión en curso no sólo en España, sino en diversos países hispanoparlantes y es por ello que ya no se le puede considerar un talento emergente o un asunto de pop underground, sino un próximo habitante en el edificio del mainstream -lo cual no tiene nada de malo, todo lo contrario-.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Cada una de las canciones que el gallego Christian Senra pone en circulación se convierte en un suceso que va colectando nuevos seguidores; así ha sucedido con “En el jardín viendo atardecer”, “No me sueltes más” y, especialmente, “Ya no te hago falta”.

Al principio se le ubicaba como un proyecto más de bedroom pop y con cierta sentimentalidad a flor de piel, pero Sen Senra da señales de que las cosas van cambiando y en “Aroma” -nuevo sencillo- apuesta por una producción más ambiciosa.

En cuanto a la letra, “Aroma” tiene una carga de mayor sensualidad, no exenta de esa parte amorosa que le es tan suya; hay sentimiento, pero también carnalidad y ello fluye en “Aroma”, que irá escalando tanto como lo ha hecho cada movimiento de Sen Senra, un artista que sigue en alza y sus hinchas lo saben bien.

También te puede interesar: Efterklang: transparentes y volátiles en ‘Plexiglass’