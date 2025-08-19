Semana del Cine Italiano en la Cineteca

Regresa el cine italiano contemporáneo a la Cineteca con la 4ta Semana del Cine Italiano, con una selección de diez películas que abarcan desde dramas históricos hasta comedias y cine de autor.
El cine italiano es un ícono cultural. No sólo brilla por su época dorada con el Neorrealismo —un movimiento que revolucionó la forma de narrar al mostrar con crudeza y empatía la vida cotidiana de la posguerra—, liderado por cineastas como Roberto Rossellini, Vittorio De Sica o Luchino Visconti, sino también por la riqueza que siguió con figuras como Federico Fellini o Michelangelo Antonioni que con su mirada existencial ampliaron los horizontes del cine italiano hacia terrenos más poéticos y filosóficos. En tiempos recientes, el panorama se ha diversificado con propuestas que dialogan entre tradición y contemporaneidad. Gracias a las grandes figuras y a muchos otros creadores emergentes, el cine italiano no se ha quedado anclado en la nostalgia de su pasado glorioso, sino que continúa reinventándose a través de géneros variados y abordajes innovadores.
La 4ª Semana de Cine Italiano presenta:
Berlinguer – La gran ambición de Andrea Segre, Cartas sicilianas de Antonio Piazza, Fabio Grassadonia ¡Gloria! de Margherita Vicario, Vida a un Lado de Marco Tullio Giordana, A pesar de Valerio Mastandrea, Un Ferragosto más de Paolo Virzí, Confidencia de Daniele Luchetti, Campo de batalla de Gianni Amelio, Caracas de Marco D’Amore, Adagio de Stefano Sollima.
La 4ª Semana de Cine Italiano va del 20 al 28 de agosto en Cineteca Nacional, Av. México Coyoacán 389, Xoco, Benito Juárez, CDMX.