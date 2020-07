Desde Costa Rica Ignacio Coto, mejor conocido como Selvas me platicó sobre su primer disco, la manera en que hace música, y sus planes post coronavirus.

El 15 de junio Selvas estrenó su disco debut, un álbum homónimo de 6 canciones en las que el productor y multiinstrumentista se desdobla mostrando un pop suave con mucha reminiscencia de los 80a, fue un disco hecho por él desde su casa, y para mostrar su música en vivo se hace acompañar de una banda.

-Platícame de viva voz, cómo fue el escribir, grabar y lanzar este disco debut, en que tú hiciste absolutamente todo desde casa.

El proceso que muy largo, trabajé en este material por tres año, fue bastante exhaustivo, porque siempre traté de llegar a mis límites y aprendí muchísimo sobre producción musical para que pudiera funcionar, y el aprendizaje fue el proceso que hizo que se demorara mucho.

Como a la par estaba estudiando ingeniería de audio, cada tanto le cambiaba cositas y era difícil concluir algo, mientras que de la parte de la composición fue muy rápido, todas las melodías y las letras nacieron de forma muy sencilla y orgánica.

Tocaba algunas bases en mi sintetizador y de ahí comencé a vestir todo, casi que las canciones se hicieron solas.

-Lo que dices me recuerda mucho a gente que puede trabajar toda una vida tratando de llegar a la perfección de un disco y pueden pasar décadas para lograrlo, como en el caso de los Beach Boys, o hay quienes mejor tiran la toalla y deciden retirarse de la música.

Si, es algo muy cierto, en el camino yo un par de veces si llegué a pensar que nunca iba a terminar este disco, para estar 100% satisfecho, pero al final decidí sacarlo, luego de postergarlo mucho tiempo, así que decidí que aunque estemos en cuarentena tenía que ver la luz y sacar algo este año, y al final fue un factor positivo.

-¿Cuáles son los pros y contras de que hoy en día puedes hacer un disco de calidad desde tu recamara sin salir de casa?

Los pros, que hay mucha más música, ya no dependes de un sello discográfico, la democratización de la música ha hecho que haya mucha oferta de buena calidad, pero por lo mismo hay una sobre-oferta, y eso puede hacer que la música se vuelva más fácil de olvidar, al haber tanta música pasando distrae la atención de los escuchas.

-Entrando al tema de tu lanzamiento, es un gran colección de canciones, pero tú como el creador de ellas y la persona que decidió el orden final ¿cuál visualizas que es el hilo conductor en este disco?

El hilo conductor es la música, para todas use elementos similares, muy influenciado por sintetizadores y drum machines ochenteros, pero no quise aplas a la nostalgia y que sonara completamente a los ochenta, mejor aposté por un sonido más fresco mezclando siempre estos elementos.

Además las canciones hablan de temas muy diferentes entre sí, en definitiva el sonido es el hilo conductor del disco.

-La forma en que definen tu sonido en tu boletín de prensa es hablando de un sonido de ambiente natural creado por los sonidos artificiales ¿tú cómo describir en términos banales esta yuxtaposición?

Con mi música siempre he tratado de lograr que refleje mi entorno, entonces busqué en los sintetizadores algo que me diera la forma de recrear en sonidos los ambientes de la naturaleza, para así colocar, a la gente que escuche mi música, en paisajes que me imagino al hacer una canción.

-Si pudieras encargarle un remix a alguien en este momento ¿quién te gustaría que hiciera un remix de alguna de los sencillos de este disco?

Dejame vr, Coco Santos de Clubz, Andrés de Astro, son dos proyectos que me encantan y que además siento que mi música se puede prestar para que ellos hicieran algo.

Quizá me gustaría llegar a que Porter me haga no un remix, pero que si pudieran tocar una reversión de alguna de mis canciones, me acuerdo que había una sesión de 424 con ellos en Costa Rica, cuando Porter vino y me volaron la cabeza.

Hay muchos artistas en Latinoamérica a los que sigo y de los que disfruto mucho su música, así que si alguien de ellos se ofreciera a hacerme un remix, sería uno de mis máximos placeres.

-¿Qué está pasando actualmente en la música en Costa Rica? ¿a quien nos podrías recomendar para escuchar actualmente que no pertenezca al mainstream?

En Costa Rica están pasando muchas cosas, la cuarentena no solo ayudó a potencializar que yo sacara música, si no para que también bastantes artistas lancen cosas que tenían guardada, o que tenían material grabado. De lo que más me ha gustado que he escuchado en la cuarentena puedo empezar por una chica que se llama Canina, de hecho ella tiene una canción en colaboración con el cantante de 424, que ahora él tiene un proyecto solista que se llama Achará.

También está el proyecto de un mae que se llama Leo valverde, que es el baterista de 424, y sacó un disco muy bueno bajo el alias de V. Lander. Hay un productor que se llama Holy Funk, sacó una canción en inglés llamada “Shooting Star” que es top a nivel producción, incluso se podría medir con la música de Bruno Mars.

-¿Cómo están los planes de Nacho para Selvas luego de lanzar este disco?

Ahorita estamos sacando bastante merch, hice CD’s de este disco que yo personalmente estoy entregando a las casas, con toda la protección requerida, ya sabes voy con mascarilla y así, se me hizo un buen detalle para conocer a los fans.

Vamos a sacar unas camisetas y vamos a hacer unos cuantos lives por instagram, para más a largo plazo, con los fondos del merch vamos a hacer una gira por México, de hecho esa fue una condición cuando reuní a la banda yo les dije “tenemos que ir a México” porque allá siento que es un país con más gente, porque Costa Rica es muy pequeño, es muy limitado, podemos dar un show, pero no hay más lugares a los que nos podamos mover para hacer un tour, cosa contraria de lo que considero que podemos lograr en México.

-El mundo está cambiando y estamos en un momento coyuntural entre el coronavirus, y la exposición del racismo ¿crees que algo cambie en nuestra sociedad?

Yo opinio que esto del coronavirus nos está dando un despertar, ya no estamos dejando que exista la discriminación, me parece positivo y esto nos dejará temas para hacer arte y crecer como sociedad.

Acá el Black Lives Matters ha sido un gran tema de conversación, así que todos estamos haciendo conciencia al respecto. En Costa Rica también hay una lucha muy importante que se está dando en estos momentos, y es una lucha en contra del machismo y del acoso, que me parece super importante y ojalá repercuta en todos los niveles del patriarcado sistematizado, yo espero a que esto ayude a que en la escena musical pueda haber más chicas y se puedan balancear los números.

Así que síguele la pista a Selvas, descubre el potencial del pop de este proyecto, y espero con muchos ánimos que pronto pueda pasar todo para poderlo ver de gira por México.