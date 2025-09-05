Self Improvement: Síndrome fúrico en resistencia

La banda de Long Beach, California está de vuelta con Syndrome, segundo álbum tan necesario como su placa debut Visible damage (2022). Música para entender y resistir en la era de Trump en Estados Unidos utilizando la estética y la sonoridad de la Inglaterra Thatcheriana vía Gang of Four. Nunca mejor utilizada la música como vehículo de expresión para externar el descontento y la furia ante la situación actual.

En sus letras hay calle y biblioteca a partes iguales, economía lírica al servicio de la contundencia. De esta manera “Dissolved” ya nos advierte de la pesadilla en lo que se ha convertido la realidad: the news is a nightmare, this can’t be real. Sin dar espacio a la esperanza, siguen: help is coming, help is near, they´re not coming, they´re not here. Para “Scam” describen la vida digital sin pelos en la lengua: a culture of lies, a culture of being cruel. Siguiendo en la misma tónica, “Just like me” cuenta: empty heads staring at the screens, hot simulation, you are a dream. La creatividad a través del filtro de la Inteligencia Artificial avanza luego: AI replaced me cause I lack of creativity. Es el vocalista Jett Withcalls quien canta, con ese tono que te traspasa la piel.

Al contrario de lo que significa su nombre, aquí no hay espacio para el individualismo ni la competencia descarnada, Self Improvement es la banda donde todas y todos están invitados si estás dispuesto a levantar la mano ante el conformismo del algoritmo.

