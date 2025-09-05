Revista Marvin

Enlaces rápidos

Música

Self Improvement: Síndrome fúrico en resistencia

/
Música
320,266
self-improvement-california-syndrome-resena

Una banda en cuyas letras se encuentra calle y biblioteca a partes iguales. Economía lírica al servicio de la contundencia.

La banda de Long Beach, California está de vuelta con Syndrome, segundo álbum tan necesario como su placa debut Visible damage (2022). Música para entender y resistir en  la era de Trump en Estados Unidos utilizando la estética y la sonoridad de la Inglaterra Thatcheriana vía Gang of Four. Nunca mejor utilizada la música como vehículo de expresión para externar el descontento y la furia ante la situación actual. 

En sus letras hay calle y biblioteca a partes iguales, economía lírica al servicio de la contundencia. De esta manera “Dissolved”  ya nos advierte de la pesadilla en lo que se ha convertido la realidad: the news is a nightmare, this can’t be real. Sin dar espacio a la esperanza, siguen: help is coming, help is near, they´re not coming, they´re not here. Para “Scam” describen la vida digital sin pelos en la lengua: a culture of lies, a culture of being cruel. Siguiendo en la misma tónica, “Just like me” cuenta: empty heads staring at the screens, hot simulation, you are a dream. La creatividad a través del filtro de la Inteligencia Artificial avanza luego: AI replaced me cause I lack of creativity. Es el vocalista Jett Withcalls quien canta, con ese tono que te traspasa la piel.

self improvement california syndrome resena 1
Self Improvement / Syndrome / 2025

Al contrario de lo que significa su nombre, aquí no hay espacio para el individualismo ni la competencia descarnada, Self Improvement es la banda donde todas y todos están invitados si estás dispuesto a levantar la mano ante el conformismo del algoritmo. 

*También te puede interesar: The Beatles relanzan ‘Anthology’ con material inédito

Jacobo Vázquez

Jacobo Vázquez

Nació en la Ciudad de México. Fue locutor en Ibero 90.9 FM del programa Mole Mogollón. Es autor del libro El rock fue su idioma, una crónica sobre el boom del rock en español en los años 80.

    Relacionadas

    Café Marvin apaciguado en la deformación con Abul Mogard

    Café Marvin apaciguado en la deformación con Abul Mogard

    Staff

    Café Marvin en los hombros alzados sobre el tiempo con Irked Angel

    Café Marvin en los hombros alzados sobre el tiempo con Irked Angel

    Staff

    Café Marvin al lado de la perdida constante con Cynthoni

    Café Marvin al lado de la perdida constante con Cynthoni

    Staff

    Café Marvin hacía el sueño pleno con Lara Sarkissian

    Café Marvin hacía el sueño pleno con Lara Sarkissian

    Staff

    atea-goth-punx-la-merced-barrio

    Goth Punx en Atea, en el barrio de La Merced

    Staff

    Auditorio BB