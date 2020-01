Selena Gomez está de fiesta total después del estreno de esperadísimo Rare. El nuevo disco de la cantante se estrenó después de una gran crisis emocional, de salud y también del quiebre de Selena Gomez con Justin Bieber.

Todas estas vivencias se convirtieron en canciones de Rare. El sonido de este nuevo material es mucho más maduro sin dejar de ser divertido. En el disco vienen incluidas “Lose You to Love Me” y “Look at Her Now”, los sencillos con los que descubrimos esta nueva etapa.

Selena Gomez se encargó de estrenar este nuevo disco con todos sus fans a través de un Instagram Live la noche del 9 de enero. Como era de esperarse, esta convivencia fue todo un suceso en Internet y le dio banderazo de salida a Rare.

Kid Cudi y 6LACK también tienen apariciones en este material lleno de beats de fiesta y confesiones de un corazón roto. Vamos a ser muy sinceros, este pop es muy personal y los encanta. Rare ya está disponible en todas las plataformas de streaming del universo.

Los más fans podrán adquirir una copia en vinilo verdoso a través de la tienda en línea de la cantante o dando click por aquí. Por cierto, FINNEAS aparece en los créditos de algunas de las canciones de Rare. ¿Estás listo?