“Relación” es una de las canciones que la anda rompiendo este verano y si ya por sí sola era todo un hit, ahora llegó un remix para el que Sech reunió a la crema y nata del reggaetón.

Para esta nueva versión de “Relación”, el llamado Peluche de la música urbana contó con la participación de J Balvin, Rosalía, Daddy Yankee y Farruko. Todos poniéndole de su estilo pero sin perder la esencia de la canción en la que el panameño saca a relucir el lado romántico que tiene el género y empodera a la mujer.

El remix también vino acompañado de un gran video, el cual fue filmado en Miami por Fernando Lugo con algunos de los artistas juntos y otros a la distancia. En él, el concepto que se busca visualizar es el de un amor fuera de este mundo, y en comparación al de la versión original, en éste Sech presenta un trabajo mucho más producido, con grandes visuales.

Te dejamos el video a continuación:

Originalmente “Relación” fue lanzada dentro del nuevo disco de Sech, One On One. Mientras que ésta nueva colaboración fue estrenada como sencillo y ya puedes encontrarla en todas las plataformas digitales.

Igual no dejes de checar nuestra edición 182, en la que Sech fue una de las dos portadas. Además de que encontrarás una gran entrevista que tuvimos con el panameño. Consíguela dando click aquí.

Foto de portada tomada del Facebook de Sech.