Sech forma parte de la nueva generación de reggaetoneros que buscan modificar la vieja fórmula con canciones que empoderan a la mujer. Cosa que el panameño nos demostró el año pasado con su éxito Otro Trago y ahora con su nueva canción titulada Relación.

Esta vez, el llamado Peluche de la música urbana viene con un suave y bailable ritmo, mientras que con su romántica voz cuenta la historia de una mujer que tras una ruptura amorosa comienza a sanar y a retomar la confianza en sí misma. “Ahora todo cambió, le toca a ella/ Mari y una botella/ Gracias al maltrato, se puso bella/ Ahora tú la quieres y no te quiere ella”, canta en los coros.

La canción fue producida por Dímelo Flow y Slow Mike. Esta llega como la primera música que comparte Sech en solitario este año. Ya que en los primeros meses del 2020 lo vimos colaborar con tres grandes exponentes del género: Daddy Yankee, Wisin & Yandel y con Bad Bunny en Ignorantes, canción del álbum YHLQMDLG.

Su tema Otro Trago fue uno de los más escuchados el año pasado. Y sí, también el soundtrack de las fiestas (y rompimientos) de muchos, pero eso sólo fue el inicio. Porque con Relación, Sech nos comparte nada más una pequeña prueba de lo que nos espera con su próximo álbum One on One.

Te dejamos a continuación el video oficial de Relación. Y recuerda que la canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.