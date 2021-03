Sebastian Stan ha sido uno de los rostros secundarios con más fama dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, siendo el mejor amigo del Capitán América para después convertirse en El Soldado del Invierno y por momentos ser una terrible amenaza.

Actualmente el actor se encuentra dentro de las filas de Marvel y con su serie recién estrenada de The Falcon and The Winter Soldier todo siguiere que seguiremos viendo a Bucky Barnes durante mucho tiempo más; sin embargo un fuerte rumor empezó a correr en internet donde se vincula al actor con el mundo de Star Wars.

El rumor consta en que el actor estaría involucrado en un proyecto sobre Luke Skywalker, donde según esta información Sebatian seria una versión joven de este Jedi, esto surgió luego de que se reconociera la gran similitud que tienen Mark Hamill y Stan.

Ante esto, el actor ha declarado los siguiente durante una entrevista con Good Morning America: “Si @HamillHimself me llama personalmente para decirme que se siente inclinado a compartir este papel conmigo, entonces lo creeré”, con esto el actor pareciera estar interesado en entablar una conversación sobre el proyecto, así que Mark Hamill se unió a la platica.

Mediante su cuenta de Twitter el legendario actor posteo lo siguiente: “Siento decepcionarte, pero me niego a decir “Sebastian Stan, ¡SOY TU PADRE!” (aunque, de hecho, lo soy).” Con esto quedaría más que claro que todo se trata de un rumor y que no hay ningún plan para lo que los fans pedían, suerte a la próxima.

Crédito foto de portada: Instagram Sebastian Stan