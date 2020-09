Al parecer el rapero y cantante estadounidense Kendrick Lamar, está haciendo nueva música, pues recientemente fue captado filmando un nuevo vídeo musical en la ciudad de Los Ángeles.

A lo largo de esta semana, a través de las redes sociales, se han compartido varios clips en donde se puede ver a Lamar, vistiendo un traje blanco y suspendido por una grúa sobre el océano, esto mientras es filmado.

También existen algunas fotografías del rapero usando una sudadera blanca y shorts amarillos mientras está sentado usando una cabina de teléfono.

Hasta el momento no hay información oficial sobre el video o si el rapero está preparando nueva música, sin embargo, Thundercat reveló recientemente que fue llamado para trabajar en un nuevo proyecto.

“Cuando trabajaba con Kendrick, estaba emocionado. Algunos de mis momentos favoritos de grabación los pasé con Kendrick… Creo que también trabajé un poco en el nuevo (álbum)”, declaró a Neet Tokyo.

Aquí te mostramos las imágenes:

KENDRICK LAMAR HAS JUST BEEN SEEN RECORDING A MUSIC VIDEO

ITS HAPPENING pic.twitter.com/R7TKJ6KMvU

— All Love Hip Hop (@AllLoveHipHop) September 2, 2020