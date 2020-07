Aunque su nombre no resuene tanto, ya que así lo prefiere, Scott Storch es uno de los grandes productores de nuestros tiempos y pude platicar con él acerca de su vida personal, su forma de trabajar, la inspiración, y sus planes venideros.

Luego de estrenar el tema “Fuego del Calor” al lado de Ozuna y Tyga, tuve un enlace telefónico con el ex músico de The Roots, y el productor de muchos éxitos de grandes nombres como Busta Rhymes, Xzibit, Snoop Dogg, Method Man, Daddy Yankee y recientemente Alemán.

-¿Qué significa para Scott Storch el haber sido parte de The Roots?

Fue increíble, así empecé mi carrera, fue una gran experiencia lo que aprendí siendo parte de esta banda, el tocar en la calle, ser descubiertos y lograr un contrato con un sello discográfico, fue muy grande para mi.

Así que gran parte de mi carrera como músico está basada en lo que aprendí de esas experiencias, y esos fundamentos me dieron las tablas para llegar a ser un productor. Hay cosas en ser parte de una banda, que un productor musical necesita experimentar para poder comprender muchas cosas y ser en verdad un productor integral.

También hay algo que dejó en mí, el estar ahí y aprender el sonido de los tambores ejecutados en vivo, me marcó, aún hoy en día al estar produciendo y tratando de representar los sonidos que tengo en mente me llego a preguntar ¿cómo haría sonar este kick Questlove? Así que fue grandioso.

-Tienes una gran carrera trabajando para cantantes muy exitosos, en la lista hay ya algunos latinos, primero hiciste un remix para Daddy Yankee y ahora tienes una canción con Ozuna ¿cómo fue para ti la experiencia de trabajar con latinos?

Fue una gran experiencia, pero sabes, aún tengo reservada una canción de la que ya me envió la parte de la voz un gran amigo, quizá lo conoces, se llama Maluma.

Me encanta trabajar con latinos, como me encanta trabajar la música, me encanta la música de Jamaica, la música de África, no me gusta poder barreras, más bien me gusta toda la música.

-Sé que estás trabajando en un disco tuyo ¿qué podemos esperar de este proyecto?

Esperen lo inesperado, estoy trabajando en un disco redondo, sin más que mi música, sin caer en lo monótono, simplemente mi vocabulario musical ya tengo listas un par de grabaciones, pero como dice Dj khaled: “Top secret, top secret”.

Así que va a ser fabuloso, va a haber muchas sorpresas, podrán escuchar rock, pop, R&B, reggaetón, así que prepárense.

-¿A la fecha hay algún cantante con el que te mueras por trabajar aún?

Si hay algunos, de hecho hay algunos con los que estoy esperando que la agenda se cuadre para tener sesiones en conjunto, uno de ellos es Travis Scott, me gustaría hacer algunas cosas con Drake.

Me gustaría trabajar de nuevo con Beyoncé, Rihanna, muchos grandes.

-¿Consideras que actualmente estás en el mejor momento de tu carrera profesional?

En verdad considero que estoy en el momento más feliz de mi vida, y eso se ve reflejado en la creatividad, actualmente estoy muy inspirado.

No mucha gente sabe, yo comencé muy joven en la música, después me di un descanso, y me volví adicto a las drogas. De ahí mi vida se derrumbó, llegue a ser casi un vagabundo que vivía en la calle. Tuve que reacomodar todo en mi vida, y ya sobrio empecé a retomar la música. Con esta meta, y lleno de inspiración fue que llegó el éxito.

Estoy muy agradecido con lo que tengo y lo que estoy viviendo, en verdad fue una segunda oportunidad en mi vida.

Porque una vez que caes en las drogas destruyen tu vida, y es muy difícil salir, así que me siento una persona muy afortunada por haber podido lograrlo.

-Tu trabajo es excepcional ¡cómo haces para nutrirlo y que no se agote la inspiración?

Básicamente tengo una computadora con todos y cada uno de los sonidos en la música moderna, adicionalmente, teclados, otros teclados vintage, y algunos instrumentos acústicos, de ahí saco todo.

Todo lo que la gente está utilizando actualmente en sus canciones extraído de samplers, yo lo emulo, lo grabo de cero y trato de hacer que suene que es un sampler, pero realmente lo toqué, esa es una de mis técnicas.

Otra cosa es darme el tiempo y escuchar toda la música posible de los últimos 50 años, mucho soul, pero de todo tipo de música, me echo un clavado, y de ahí comienzo a trabajar híbridos, y dar vida a cosas inspiradas en lo que absorbí, para innovar.

Esperemos pronto más noticias del disco venidero de Scott Storch y mientras puedes revisar toda su carrera, si eres curioso aquí puedes revisar la lista de todas las canciones y discos que ha producido.