A un mes del estreno de Spiral: From the book of saw, se ha revelado que una nueva película de la famosa saga ya se encuentra en desarrollo.

De acuerdo con Bloody Disgusting, la décima entrega de Saw se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, aunque aún no se han revelado detalles sobre las compañías de producción que están detrás del proyecto.

Esta noticia sin duda nos toma a todos por sorpresa, ya que como sabemos apenas están por estrenar la nueva película de la franquicia, Spiral: From the book of saw, la cual contará con las actuaciones de Chris Rock, Samuel L. Jackson y Max Minghella.

Previamente, el director Darren Lynn había descrito el nuevo filme como algo único y muy diferente a lo que el público espera y está listo para ver. “La franquicia de Saw es una máquina tan bien engrasada. Ni siquiera puedo expresar la nostalgia de poder hacer otra ahora”, le dijo a NME.

Spiral: From the book of saw se tiene planeado llegue a las salas de cine el próximo 14 de mayo. Mientras que respecto a la nueva película en desarrollo de la franquicia, esperamos pronto tener más detalles.

Te dejamos por acá el más reciente tráiler:

Foto de portada: Film Entertainment.