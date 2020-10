San Luis Potosí ha sido semillero de buenas bandas en el movimiento metalero mexicano, y también es una de las ciudades donde existen las condiciones para que el metal suene. Hay algunos foros importantes y profesionales, de entre los cuales destaca El Búnker, porque su dueño lleva años con la intención de llevar bandas internacionales, pero también lo ha manejado como un espacio abierto a la escena local.

TXT:: Luis Jasso

En esa ciudad y con buena parte de sus fechas importantes en ese lugar es que vive Savanth. En entrevista exclusiva para Sangre de Metal, el baterista Daniel Fajardo platicó entre otras cosas de la importancia de haber firmado para Discos Denver. “Todo fue gracias a nuestro manager, Adán Moreno, de AM Agencia. Nosotros habíamos sacado cosas de manera independiente (Atentamente, EP y Lobo Gris) y queríamos dar el salto y trabajar de forma más seria. Por eso nos fuimos a grabar a Monterrey, porque el estudio es muy profesional, superó nuestras expectativas y ya que sabíamos que íbamos a lograr un sonido genial queríamos ver si podíamos arreglar algo con algún sello importante que nos ayudara a la promoción porque nosotros hemos trabajado mucho y queríamos dar ese paso, y bueno, ahí está el resultado, ahora estamos con Denver”.

La banda tiene buena hechura, con un sonido bien enraizado en el Heavy tradicional y el Hard Rock y sobre todo una actitud propositiva en cuanto al trabajo, algo que suele ser el talón de Aquiles de muchas otras en México. Eso se nota en Pacto, un disco en el que “se nota una maduración en el sonido de Savanth, es un sonido más concreto y más técnico también pero sin dejar de lado las raíces de la banda. Es un disco poderoso, muy variado que tiene por ejemplo una balada y una instrumental que se llama también “Pacto“, que aunque es cortita es también muy técnica. Es un disco que me parece muy entretenido, lleno de colores”.

Savanth, como muchas otras, ha iniciado ya su camino a la internacionalización, solo que para ellos comenzó en un país un tanto misterioso para el metal, Cuba. “Ha sido una de las experiencias más chidas para la banda. Estábamos tocando en Aguascalientes y al final del concierto se acercó un señor con nosotros, nos juntó a todos y nos explicó que él tenía manera de llevar bandas a un festival en la isla y bueno, las cosas se dieron y ya hemos ido dos años consecutivos al Pinar Rock Fest. Hemos tocado en La Habana, en Pinar del Río y Sandino, que son diferentes ciudades cubanas y hemos

compartido escenario con bandas de Alemania, Estados Unidos, Australia, España y Cuba obviamente. Fue un gran salto para nosotros porque al principio también nos preguntábamos si habría escena en Cuba, porque uno se imagina que allá más bien se escuchan boleros y música caribeña, algo más salsero, pero no, apenas llegamos allá, a la Habana, tocamos en un lugar llamado La Madriguera y estaba lleno, se notaba el gusto por las bandas de rock, y así fue en las tres ciudades”.

Esa experiencia los marcó obviamente, y ahora tienen un plan trazado para el mediano plazo (Centro y Sudamérica) y para el largo plazo (Europa y/o Estados Unidos).

Savanth es una de esas bandas que decidieron ofrecer sus canciones en español, aunque en México el malinchismo provoque que algunas personas lo desprecien a priori, solo por el hecho de no estar en inglés. “A nosotros nos gusta cantar en español porque se sienten las letras, el idioma tiene mucho que ver en cómo se transmiten las canciones, tal vez si lo hiciéramos en inglés no se sentiría igual o no se podría transmitir igual el mensaje. A nosotros nos encanta hacerlo en español y si hemos pensado en sacar algún cover en inglés, porque sentimos que podría sonar bien, pero sin olvidar que nuestro sello es hacerlo en español”.

Mientras tanto, la banda ya se prepara para presentar su nueva alineación, misma que no ha podido debutar en vivo porque la pandemia puso pausa a todo, pero en cuanto se pueda, regresarán a los escenarios y ¿por qué no?, volverán a hacer su Lobo Gris Fest en El Búnker, donde ya han invitado a bandas del calibre de Ágora y Transmetal. Por lo pronto es posible ver y escuchar a Dominque y Josué, los nuevos integrantes, en “Demonios Escondidos” su más reciente video-sencillo.