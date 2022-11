Sault ha lanzado cinco discos nuevos en una carpeta con contraseña que, supuestamente, desaparecerá en cinco días.

El misterioso proyecto musical oriundo de Reino Unido apareció en abril con un álbum orquestal llamado Air; desde entonces mantuvo un bajo perfil, hasta hoy que publicó un mensaje en las redes sociales describiendo los nuevos lanzamientos como “una ofrenda a Dios”.

La contraseña se agregó en el mensaje que fue firmado como “Amo a SAULT“. Actualmente la carpeta se encuentra disponible en el sitio web de la banda y una vez abierta, los fans encontrarán un archivo zip con los álbumes titulados 11, Aiir, Earth, Today & Tomorrow y (Untitled) God.

De estos cinco materiales discográficos, Aiir es el que sigue más de cerca el estilo sinfónico del álbum que Sault publicó abril. Mientras que Earth mezcla soul contemporáneo con tambores africanos, Today & Tomorrow evoca el funk y el rock vintage de los 70, y 11 y (Untitled) God adoptan sonidos de R&B similares a los de los exitosos álbumes del grupo, Untitled (Black Is) y Untitled (Rise).

Cabe destacar que “Angel”, sencillo lanzado el mes pasado, no aparece en los nuevos discos. Aunque no tiene una formación oficial, se entiende que el grupo gira en torno a Inflo, un productor que ha trabajado con Adele, Little Simz y Michael Kiwanuka.

