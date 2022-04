No puedo hablar por el resto de la gente, pero yo me despierto cada día con la necesidad de encontrar propuestas musicales excitantes y sorprendentes -es como mi alimento existencial- y es por ello que me emociona el descubrimiento de la banda Şatellites, que procede de la escena de Tel Aviv -la segunda ciudad importante de Israel- y que según su disquera -Batov Records- es muy animada y rica en propuestas.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Su debut epónimo es una mezcla de lo que llaman Anatolian rock, es decir, una manera de denominar al rock de al vincularlo con una región cultural y geográfica (una península de Asia, bañada al norte por las aguas del mar Negro y al sur y al oeste por el Mediterráneo).

El resultado expone que se logra una expresión mestiza pues hay mucho rock y psicodelia y un entrecruzamiento de sonidos judíos, árabes y turcos; toda Asia influida por el ritmo occidental.

Con todo ello, Şatellites han puesto en circulación 10 canciones absolutamente hipnóticas en las que aparecen instrumentos regionales como el saz y el bouzouki, junto a un espléndido trabajo de sintetizadores, que corre a cargo de la también vocalista Yuli Shafriri -cuya su aportación es crucial- que se acompaña de Ariel Harrosh en el bajo, Aziel “Raz” Man en el arsenal de percusiones e Itamar Klüger, pulsando distintos instrumentos de cuerda, al que se agrega también el baglama a los ya mencionados y que es clave en su sonido; él es el centro de un grupo que suma otros miembros a su directo, como en el caso de Tsuf Mishali, quien se encarga del sintetizador.

Han lanzado a “Disko Arabesque” por delante -quizá por ser más retrofuturista-, pero la verdad es que temas como “Big Baglama”, “Hudaycla”, “Yar Oi” y “Yekte” son igual de buenos. Şatellites han expresado que les influye de igual manera los sonidos de extrañas agrupaciones de Estambul de los años setenta que el radiante sol y el mar azul de la zona de Jaffa-Tel Aviv.

Şatellites reflejan a la actualidad cultural y musical de Israel, así como el lado multicultural de una ciudad como Tel Aviv. Una vez más la música conectando al mundo entero.

