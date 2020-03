Luego de cerrar el año lanzando con un EP de tres canciones, lil drmr bb, la cantante originaria de Los Angeles, vuelve a escena con Mess.

A decir de Sasami Ashworth, nombre completo de la artista, ella quería publicar esta canción desde hace tiempo, pero la publica hoy como una forma de cerrar un ciclo. El lanzamiento viene también con un lyric video.

Empecé a trabajar en mi álbum homónimo hace casi tres años. Desde entonces he mandado al diablo a personas, he curado malas relaciones, he roto otras buenas, he encontrado alegría, más ira y todo lo demás. Mess es donde estoy ahora. Quería terminar la campaña de mi primer álbum con una última premisa, antes de romper la lápida hacia mi segundo álbum.