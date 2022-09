Luego de una larga espera, Santigold finalmente ha publicado su nuevo álbum de estudio titulado Spirituals.

En esta ocasión, la cantante contó con el apoyo de importantes productores y colaboradores como lo son Rostam, Boys Noize, Dre Skull, P2J, Nick Zinner, SBTRKT, JakeOne y Illangelo, quienes se encargaron de ayudarle a encontrar una nueva dirección musical apoyaron a encontrar un nuevo rumbo musical tras un bloqueo creativo. Ahora, dirigiéndose por un salvaje rap-punk que por momentos se convierte en un místico indie-pop.

“Spirituals es un álbum singularmente personal para mí porque, más que nunca, es un álbum sobre el proceso de creación, un testamento de la calidad espiritual de la creación y su liberación. Si tuviera que resumir la experiencia de este disco en una imagen, sería la de los ayudantes en una iglesia, vestidos de blanco de pies a cabeza y yo soy el feligrés al que abanican y apoyan, agolpándose a mi alrededor mientras me sacudo, me agito y hablo en lenguas mientras despego y luego me voy. Ascendí. Y entonces me doy cuenta de que todos los ayudantes eran yo”, dijo Santigold en un comunicado.

Además, con este material Santigold decidió crear toda una experiencia multisensorial que no sólo viene con las viñetas de música y video, sino que con el fin de abrir nuevos canales para compartir su arte visual, incluye una línea natural de cuidado para la piel y un té; ambos productos llevan el nombre del disco Spirituals.

El álbum ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y recuerda seguir a la cantante en redes sociales porque pronto lanzará un nuevo podcast en donde entrevistará a otros artistas y visionarios sobre temas explorados en su música. Sin mencionar que también trae en puerta otros proyectos de literatura y cine.

Foto de portada tomada del Facebook de la artista.