Santigold ha compartido los detalles del disco con el que oficialmente regresa al ruedo. Además, como adelanto liberó el sencillo “Ain’t ready”.

Seis años han pasado desde que la cantante publicó un material discográfico, pero la espera está por terminar este 9 de septiembre. Titulado Spirituals, el nuevo álbum de Santigold contará con la participación de músicos como Rostam, Nick Zinner de Yeah Yeah Yeahs, Boys Noize, JakeOne, Doc McKinney, Psymun, Ricky Blaze, Lido, Ray Brady y Ryan Olson, quienes la apoyaron a encontrar un nuevo rumbo musical tras un bloqueo creativo.

Respecto a esto, en un comunicado la artista comentó: “Grabar este álbum fue un camino de regreso a mí misma después de estar atrapada en modo de supervivencia. No fue hasta que hice el espacio para crear que me di cuenta de que no sólo estaba creando música, sino también un salvavidas. California estaba en llamas, nos escondíamos de una plaga, las protestas por la justicia social se estaban desarrollando. Nunca había escrito letras más rápido en mi vida”.

“Después de tener un bloqueo total del escritor, comenzaron a salir. Decidí crear el futuro, mirar hacia a donde vamos, crear belleza y tirar hacia esa belleza. Necesito eso para mí, pero también está ahí para quien más lo necesite”, agregó Santigold.

Junto con la noticia, Santigold nos dio un segundo adelanto de Spirituals con la canción “Ain’t ready”, en la cual, entre góticos sintetizadores y percusiones estilo tribal, comparte sus pensamientos sobre salir adelante. “Fue una de esas canciones en las que, tan pronto como abrí la boca, toda la melodía se derramó. No había palabras pero toda la emoción estaba ahí”, dijo la cantante en un comunicado.

“Para mí, la canción sonaba llena de lucha y perseverancia. Parecía una batalla, y quería que la producción sonara dura, que reflejara ese valor. Luché por encontrar la letra correcta al principio, pero cuando lo hice bien y comencé a cantarla una noche sola en mi estudio, lloré. Es mi propia canción de batalla. Se trata de recibir los golpes que trae la vida y volver a levantarse. Se trata de cambiar y avanzar. Se trata de fe y visión. Y se trata de entrar en tu propio poder”, concluyó.

“Ain’t ready” ya está disponible en plataformas digitales, mientras que el álbum se puede pre-ordenar dando click aquí.

Foto de portada tomada del Facebook de la artista.

