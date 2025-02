Sanje: “Rotísimo pero… wey, escogiste hacer rolas medio raras. Por varo, mejor hubieras sido doctor”

Conversamos con Sanje sobre su primer disco, De repente otra vez, un trabajo lleno de emociones y autodescubrimiento, un ejercicio de expresión que brota desde las profundidades de Santiago Mijares y su subconsciente. Hablamos con su creador sobre el proceso creativo, los momentos de vulnerabilidad y la conexión con la música. Desde la improvisación de “Nadatodo” hasta su visión del futuro, Sanje nos invita a entender su visión artística en un viaje sonoro que reflexiona sobre la rutina y el eterno retorno a las diferentes situaciones que nos moldean, una y otra vez, a lo largo de nuestras vidas.

TXT:: Lisset Montes / FOT:: Marco Cariño

Después de formar parte de varias bandas, ¿cómo empiezas con Sanje?

Sanje nació de un momento en el que estaba tocando con muchas bandas, pero siempre tenía la inquietud de hacer mi propia música y ser mi propio jefe. Tenía ganas de hacer muchas cosas y de decir muchas cosas sin pedirle permiso a nadie. Es una libertad muy padre, pero también una responsabilidad muy grande. Me fui a encerrar a un pueblo en Veracruz que me gustó mucho, donde fui haciendo demos. Regresé a la Ciudad de México y grabé el primer disco de Sanje: De repente otra vez.

¿Por qué te tardaste tanto tiempo?

Tenía bloqueo creativo y emocional. Yo podía producir discos para alguien más sin ningún problema, pero producir y componer para mí me costó mucho trabajo. Fue un poco como un exorcismo, porque sin duda estas rolas vienen de un lugar muy interno e íntimo, de sanación y de sacar esas cosas que en algún momento me dolieron mucho.

En tu disco tienes varias colaboraciones, ¿por qué son “colaboraciones” y no con estos músicos formaste una banda?

No son colaboraciones. Son canciones 100% mías, donde yo toco y produzco la mayoría. Me ayuda mucho mi hermano, porque me mantiene en la tierra. Estar solo hace más difícil saber dónde empieza y dónde acaba (una canción); es más fácil que otra persona en el estudio te ponga límites. También me gusta invitar a amigos que tocan instrumentos que yo no toco, como Saúl, que toca el trombón; o Kaleb, que toca la percusión de una forma fuera de este mundo. Me gusta siempre estar listo para hacer amigos, invitarlos al estudio y pasarla bien, todo relajado y buena onda. Aunque las rolas no sean nada buena onda, me gusta por lo menos mantener la vibra del estudio relajada.

Ahora que mencionas las canciones, haz un breve recorrido por tu disco.

La primera canción que hice fue “Kristina“. Habla de mi rutina diaria en este pueblo en Veracruz; estaba muy aislado y fue muy difícil comprar un cable. Intento ser literal en mis cosas, mis autores favoritos son así y eso me gusta. Al ir grabando mis demos vi que estaba hablando de lo mismo en muchas canciones, lo cual era padre porque mostraba todo un trabajo de sanación. Ya en orden, como viene en el tracklist, mi amigo Saúl hizo un canon de trombones muy bonito y me encantó. Le pedí usarlo para el disco y me dijo que obvio que sí, por eso una rola se llama “Saúl“.

Para “Buen fantasma“, la hice en Veracruz, estuve muy inspirado en las afinaciones de guitarra americana folk. La letra habla de ser esa persona que no molesta, pero que es un fantasma para alguien. Los fantasmas siempre tienen esta onda de miedo, pero, ¿qué tal que te moriste y quieres visitar a alguien sin asustarle? Estaría padre que si yo me muriera pudiese visitar a mis amigos o a mi familia. La canción también habla de una muerte en vida, como cuando cortas con alguien o se termina una amistad y te conviertes en un fantasma para esa persona, y cómo ella se convierte también en fantasma para ti, sin que eso sea algo malo.

“Nadatodo” es una rola muy loca en la que primero hice todo lo instrumental sin saber qué iba a ser. Luego me di cuenta de que era una balada tipo Neil Young, que me encanta. Yo estaba pasando por momentos muy fuertes y salió de manera muy orgánica, como si la hubiéramos descargado de la “nada”.

Tocar estas canciones en vivo es muy bonito y fuerte, sobre todo porque hay veces que no estoy tan bien, y el acto me destruye a veces. El disco se llama De repente otra vez porque, a veces, crees que estás bien y de repente estás mal otra vez; de repente estás de nuevo en el mismo lugar y piensas que, según tú, ya habías pasado por eso, pero ahí sigues. También tiene que ver con el amor y la tristeza. De repente otra vez estás triste cuando te habías advertido a ti mismo que no iba a volver a pasar. Es como decir, ¿qué pedo, no te oíste?, ¿por qué no te hiciste caso? Y eso, ahorita que lo estoy tocando, me cuesta trabajo.

¿Crees que un artista tiene la obligación de estar creando constantemente?

No. Tienes que crear cuando lo sientas, cuando te visite la musa o el espíritu. Porque tú, como artista, tienes las herramientas para descargar eso y plasmarlo. Pero estamos obligados a hacerlo si queremos vivir de eso, sobre todo los artistas emergentes como yo. Más adelante, el tren solito empieza a andar, pero ahorita te preguntas cómo vas a pagar la renta. Cada vez está más difícil, sobre todo si tu música es más experimental. Tenemos que trabajar con lo que tenemos en la época que nos tocó, y eso no significa que esté bien, pero tampoco lo vamos a dejar de hacer.

¿Qué piensas que aporta tu disco a este universo de música a demanda?

Lo que aporta es esta oportunidad de sentarte, escucharlo y saber que, como muchos otros, lo hizo alguien que cree en los conceptos, en las grabaciones, en preservar ese arte. Es como una vista rápida al cerebro de una persona. También aporta que soy honesto; no estoy haciendo nada por querer pegar ni porque quiera hablar de algo que esté de moda.

¿Algo más que tengamos que saber de Sanje?

Que estoy muy feliz de compartir mi música con ustedes. Me encanta hacer música, me emociona mucho el futuro, el siguiente disco de Sanje y los shows. Aprecio mucho que existan espacios para hablar de esto. Y que, si te gusta la música, persíguela y acuérdate de que no estás escogiendo algo fácil. Vas a estar rotísimo pero… wey, escogiste hacer rolas, y rolas medio raras. Si hubieras querido varo, mejor hubieras sido doctor o abogado, pero estás haciendo canciones que no están tan comerciales. Encuentra otras cosas, como producir; a mí eso me encanta y me he llevado sorpresas increíbles, con Luisa Almaguer, Grito Exclamac!ón o Supersilverhaze, momentos muy chidos.

