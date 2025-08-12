Sandra Blow XV en Salón Silicón

El libro Sandra Blow XV muestra textos y la practica fotográfica de Sandra Blow quien documenta la escena underground LGBTQ+ de la Ciudad de México. Su serie sobre la subcultura queer ha sido reconocida recientemente por el Museo de Arte Moderno, MoMA. Sus obras se inspiran en la industria de la moda, la cual fusiona con la comunidad queer para lograr un lenguaje visual distintivo. La artista se inspira en contenido editorial y de revistas, reimaginando estas estéticas pulidas dentro del contexto de las experiencias queer.

Sandra Blow tiene una participación activa en los eventos que documenta, no solo como observadora, sino también como defensora y miembro de la comunidad que fotografía. Esto le permite alcanzar un nivel de confianza y autenticidad pocas veces visto en la fotografía documental.

“En esta ciudad monstruosa que nos habita, el dolor se viste de fiesta, y el corazón se rompe en silencio, luces de colores y música que aturde.” Sandra Blow

La presentación del libro Sandra Blow XV, es editado por Frenesí Ediciones y será este viernes 15 de agosto de 18:00 a 21:00 hrs en Salón Silicón, Tehuantepec 223, Roma Sur, CDMX. Dress code: brilli, cuero o lo que te haga sentir peligrosamente quinceañera . 💖

La exposición en la que participa Sandra Blow en el MoMA lleva por nombre New Photography 2025 Lines of Belonging y tendrá apertura desde el 10 de septiembre y cierra en enero 17 de 2026. MoMA, Floor 3, 3 South, 11 West 53 Street, Manhattan New York.