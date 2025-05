San Venus se inspira en la comedia para hablar de la tragedia de vivir

A veces las canciones no se escuchan: se sobreviven. Y en esa delgada línea entre el colapso emocional y la catarsis adolescente aparece San Venus, una banda que no teme ponerle nombre (largo, sí, pero certero) a eso que nos está carcomiendo por dentro. Su nuevo sencillo, “Michael Scott Hubiera Entendido Exactamente Cómo Me Siento En Este Momento”, es una confesión hecha canción, una carta de renuncia emocional que se transforma, sin pedir permiso, en un himno de redención para quienes ya no pueden más… pero siguen.

Después del golpe certero que fue “Telepatía“, uno pensaría que el camino lógico era replicar la fórmula. San Venus hace todo lo contrario: se tira al vacío. Aquí no hay trucos de producción ni ganchos facilones incluso suena en veces a maqueta. Hay dolor, crudeza y una honestidad que duele más que cualquier distorsión. Musicalmente, es una caminata descalza sobre el terreno sagrado del emo noventero, ese que huele a cuarto húmedo, a cuaderno rayoneado, a terapias fallidas.

El track arrastra consigo una sensibilidad que recuerda por momentos a American Football, pero con un contexto totalmente nuestro: precariedad emocional y existencial millennial mezclada con gifs de The Office. La voz no busca entonar; busca sacarse algo del pecho. Y lo logra. La frase “sin miedo de lo que pueda pasar” funciona como una granada emocional: no estás seguro cuándo va a estallar, pero sabes que lo hará.

San Venus canta desde el piso. No da lecciones, no pretende tener respuestas. Por eso conecta. Porque habla en el mismo idioma de quienes están quebrados, pero aún quieren bailar entre los escombros. Porque pone en palabras (y acordes) esa sensación de estar en una cena familiar sintiéndote como un fantasma.

Y sí, claro que Michael Scott lo hubiera entendido. Porque él también trató de ser el alma de la fiesta cuando por dentro se estaba desmoronando. Porque ser ridículo no significa no estar roto.

Con esta entrega, San Venus no solo firma una de las canciones más demoledoras del año, sino que también se consolida como voz clave de una generación que ha aprendido a reírse mientras se rompe. Que no está bien, pero al menos no está sola, sigue a San Venus en su gira junto a Miki por las ciudades periféricas a las CDMX:

“Michael Scott Hubiera Entendido Exactamente Cómo Me Siento En Este Momento” no es solo un título brillante. Es una declaración de principios. Y un recordatorio de que sentir mucho nunca es una debilidad. Es, quizás, lo único que nos queda y a esta banda le quedan aún muchas glorias venideras.