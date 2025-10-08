San Pascualito Rey: “Gracias por la amistad, el talento y el empuje”

El anuncio sorprendió a los seguidores de la banda, pues ésta se encontraba de gira celebrando 25 años de historia, acompañada de un flamante álbum. Sin embargo así fue: a mediados de junio San Pascualito Rey reveló que se retiraba indefinidamente de los escenarios, transformando así su jubiloso tour de aniversario en cortejo fúnebre. Hoy se sabe que Pascual Reyes (vocalista y guitarrista) tomó dicha decisión tras una ceremonia de hongos. “Viví algo con los hongos y me dije, ya, es hora, se acabó. Este tormento que siento viene del grupo”, cuenta el mismo músico. “Y me quité así una piedra de encima, me quedé en el suelo, aniquilado. A las dos horas le marqué a Juan (bajista) y se lo dije”.

Un cuarto de siglo atrás, el mismo Reyes, al lado de Juan Morales, Nexus y Adolfo Castañeda, fundó San Pascualito Rey, la banda en la cual los dos primeros han permanecido hasta hoy, cuando se comunica su retiro tras editar seis álbumes y sufrir la clase de glorias y desventuras que una banda de rock mexicano independiente atraviesa con tal de mantenerse respirando, incluidos cambios de alineación, desencuentros con sellos disqueros y algo que el propio Pascual acentúa como “razones que no están en nuestras manos. Cada vez es más difícil girar. Ahora no sólo te rentan los lugares para tocar, sino que pagas los impuestos que estos sitios deberían solventar, pagas por tocar tus propias rolas a la SACM (Sociedad de Autores y Compositores de México), pagas tu backline y hasta la planta de luz”.

Según el cantante, para que una banda independiente salga hoy en día “sin raspones” de una gira, necesariamente tendría que colgar el letrero de sold out en cada uno de los conciertos que integrasen el itinerario. “Algo insostenible, porque además de los músicos hay otras personas trabajando para la banda, y requieren de viáticos”. La situación, como el músico recalca, es un asunto que cala especialmente en las bandas independientes. En este rol, es importante señalar que, exceptuando el episodio donde San Pascualito Rey sostuvo tratos con un sello trasnacional (y que le llevaría a hacerse de una nominación al Grammy por el álbum Valiente), el combo sostuvo un carácter autogestivo a lo largo de su historia, haciéndose en el camino de una impronta sonora con calidad de exportación, perceptible especialmente en su disco debut, Sufro sufro sufro (2003).

“Me siento satisfecho con lo que ha sido de San Pascualito Rey —relata Juan. Musicalmente siempre fue experimentar, desde que entré a la banda; de hecho, agarrar el bajo fue algo que me pasó aquí, y fue un gran descubrimiento, no sabía cuánto me iba a gustar como instrumento”. Es Pascual quien continúa: “En lo personal, ahora siento agradecimiento. Estoy disfrutando el momento a sabiendas de que esto ya se va a terminar; estoy concentrado en eso, en disfrutar que se va a acabar”. La pareja mira en retrospectiva su historia: tras su arranque discográfico, recrudecería su sonido en Deshabitado (2007) y vendrían giras por Latinoamérica y España, todo tras forjar una carrera desde el subterráneo, atrapando oídos lo mismo en antros de variada monta que en espacios como el Teatro Metropolitan, El Plaza o el Auditorio BB, donde precisamente tendrá lugar el punto final de la historia, el próximo 7 de noviembre.

Es Vicente Jáuregui quien recuerda cuando llegó al grupo, tras la salida de Alex Otaola y Luca Ortega y el traumático parto de Todo nos trajo hasta hoy (relatado con crudeza en el documental Canción que quema). “Para entonces la banda se estaba planteando cerrar el changarro”, avisa el guitarrista; “pero Juan y Pascual tomaron la decisión de darnos una oportunidad a Chepo Valdés y a mí, para ver qué surgía. Venía una tocada en Colombia y hubo que aprenderse el repertorio. A raíz de esto se sintió la vibra necesaria para trabajar en nuevas canciones. Así nació Animanecia (2020), un disco que se gestó en seis meses, sin pensar mucho en lo que podía pasar. Ese trabajo le devolvió la inocencia al grupo, porque no se analizaron tanto las cosas, no se sometió todo a escrutinio”. Respecto a la despedida de San Pascualito Rey, Jáuregui es claro: “en la música todo es volátil, el fin está cerca en todo momento. Qué chido que esto acaba cuando aún hay armonía en la banda, sin peleas y, lo mejor, con un disco nuevo”.

Vicente se refiere a Dark guapachoso (2024), el último álbum firmado por el quinteto y cuyo título hace referencia a la etiqueta que se le pegó al sello musical de la banda en sus comienzos, cuando injertaba la fría melancolía del trip hop con el desgarro de la canción ranchera y la candela tibia de la música tropical. Claro, al andar, Pascual y sus colegas se hicieron de más pegotes (cardencheppelin fue uno de los más atinados), sin embargo conservaron esa sustancia rosa chillón, esa actitud de calaca borracha que provocó fervor entre fans que lo mismo se desvanecían cantando “Olvídate de mí”, “Si te vas”, “En la oscuridad”, “Nos tragamos” o “Entre la sombra y el silencio”, que se tatuaban frases firmadas por Reyes (el músico cuenta, además, con un poemario, Corazón minado). “Apenas en Monterrey me hizo llorar una chava —suelta Morales. Me dio tanto sentimiento verla así, inconsolable, me llegó tanto su feeling, que no pude más y me puse a llorar también”. Y es que este adiós, a pesar de ser tomado con serenidad, no se halla exento de dolor.

Ahonda el bajista el combo. “Esta decisión fue unilateral, no hubo derecho de réplica ni nada. Me hubiera gustado recibir la noticia en persona, definitivamente. Hubiera preferido que estuviéramos los cinco y nos sentáramos a platicar, algo que a la fecha no hemos hecho. 25 años después era lo menos que esperaba: vernos y conversar. Entiendo el cansancio de Pascual, viene un poco por cargar con tantas decisiones, una constante en la banda. Y no tengo problemas con que esto acabe, ya lo veía venir, de una u otra forma localizaba cosas que ya no fluían como en otros momentos; es algo natural, todos cambiamos. Pero después de veinticinco años siento que no ocurrió de la mejor manera. Dos días después de esa llamada de Pascual ya estábamos en junta para hacer el comunicado de la despedida, y nuestro equipo decía, ¿por qué no esperamos un poco? En cambio, nos pusimos a ensayar, a echar a andar la maquinaria, así de, vámonos, súbanse que ya nos vamos. Creo que sí, esto tenía que terminar, eso no voy a discutirlo, sólo creo que la forma fue extraña”.

Desde su posición, Pascual detalla su movimiento. “Ya había habido un intento de suicidio en 2019, cuando se salió Alex Otaola. Yo traía muchas cosas arrastrando, no necesariamente malas; había inquietudes de mi parte. Y nada, en una ceremonia de hongos que hice en mi casa viví algo tormentoso; nunca los hongos habían sido así conmigo, solían ser suaves, nostálgicos. Allí me dije, ya, es hora, se acabó, es el grupo. Ese tormento que sentía, que no sabía de dónde venía, venía del grupo, pero hasta entonces fue claro. Y me quité una piedra de encima, me quedé en el suelo, aniquilado. A las dos horas le marqué a Juan y se lo dije, no podía esquivarlo. Al hacerlo me sentí muy tranquilo”. Según Reyes, con esta llamada telefónica llegó a su vida la incertidumbre, “porque durante 25 años San Pascualito Rey fue mi común denominador, más allá de mis hijos mi única certeza era la banda, y me encargué de eliminarla. Pero me siento bien. Está poca madre no saber qué va a pasar mañana”.

“Sabía que esto iba a ocurrir —declara Juan. Aunque desconocía cuándo, cómo. Pero ya entendí que se trata de una etapa, de un cierre. Conforme avanzan los días me voy sintiendo agradecido de darle fin a algo muy puro, a algo que fue parte de mi vida por mucho tiempo. Pascual y yo llevamos 25 años aquí, tocando, y en ese lapso pasaron muchas cosas, aunque nunca vivimos algo que nos moviera el piso, ni siquiera cuando firmamos con una major y de inmediato nos llevaron a Nueva York; no, para nosotros todo fue paulatino. De pronto decíamos, órale, tal vez ahora sí viene la nuestra; pero esto nunca terminó de cuajar, siempre regresábamos a la realidad. San Pascualito Rey hizo las cosas con cariño y respeto hacia la música, y esto me hace sentir a gusto. Por su parte, la gente nos ha dado muchas satisfacciones, algo que me voy a llevar para guardarlo siempre”.

El tecladista Giancarlo Bonfatti observa el escenario y recapacita: “No lo digo con exageración: entrar a San Pascualito Rey fue lo mejor que me pudo pasar en la vida. Llegué a un grupo consolidado, con todas las credenciales por parte de músicos muy experimentados. Incluso luego me preguntaba, bueno, ¿en verdad está pasándome todo esto? Quizá nunca dimensioné dónde estaba parado, entre mis telarañas mentales, desempolvando miedos y dudas. Aquí la vibra fue muy bonita, me encontré con seres humanos increíbles durante cinco años”. A su lado, Pascual cierra el encuentro contestando qué le diría todos los músicos que arroparon su cancionero durante un cuarto de siglo. Así es el amor, quizá piense mientras habla, diciendo adiós. “Gracias. Eso les diría. No hay otra palabra. Porque jamás pensé que iba a vivir esta vida. Gracias por la amistad, el talento, la fuerza y el empuje. Disfuncional, pero juntos formamos una gran familia”.

